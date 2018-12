Hermes Soto descartó renunciar: Tengo el apoyo absoluto del Presidente Piñera

El general director de Carabineros, Hermes Soto, descartó renunciar al cargo en medio de los cuestionamientos a la institución por el crimen de Camilo Catrillanca y por el fraude en la institución, asegurando que él cuenta con el "apoyo absoluto" del Presidente Sebastián Piñera.

"Jamás he pensado en renunciar. Nunca, nadie me ha pedido eso formalmente. El Presidente de la República me ha prestado su apoyo absoluto. A mí nadie me ha pedido la renuncia, y eso depende exclusivamente del Presidente", aseguró a El Mercurio.

Soto sostuvo que espera terminar sus cuatro años de mandato en la institución, insistiendo en que tiene "el apoyo absoluto de La Moneda, de parte del ministro del Interior y del Presidente y de los ministros con los cuales nos relacionamos".

Ayer miércoles, realizó una videoconferencia para todos los generales de la institución en la cual les entregó un mensaje en medio de las fuertes críticas a Carabineros, donde hizo un llamado al orden y a cumplir con la ley, sin mentiras ni el uso indiscriminado de la fuerza ni las armas.

El general explicó que entregó este mensaje porque "teníamos que dar una señal, a todo el personal, respecto de lo que estamos viviendo y cómo tenemos que enfrentarlo".

"Alarcón estaba consciente de lo que estaba haciendo"

Además, volvió a desestimar la acusación del ex sargento Carlos Alarcón, uno de los ex carabineros formalizados en el caso Catrillanca, quien apuntó a presiones para mentir en torno al crimen del comunero en su declaración judicial.

"Me parece un poco infantil de parte de la persona es que diga que a él lo obligaron a decir una cosa como esa. Una persona con 25 años en la institución y una tremenda experiencia, no puede señalar una cosa como esa (...) si lo hizo, es porque también estaba consciente de lo que estaba haciendo", aseveró.

Eso sí, Soto no negó que Alarcón haya recibido algún tipo de influencia al declarar: "No, no lo niego. No niego que haya influencia, lo que yo no puedo determinar es que alguna de esas personas (abogados de Carabineros) haya participado en algo como eso".

"Me afecta mucho haber perdido a generales"

Mientras que respecto a las recientes renuncias del ex jefe de Orden y Seguridad Christian Franzani y del ex jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía Mauro Victtoriano Krebs, asegurando al matutino que le "afecta mucho haber perdido a ambos generales".

"Lamento mucho que hayan salido de la institución. Hay temas ahí, también, personales, de relación de amistad conmigo. Yo tenía una muy buena relación con ambos, por lo que me afecta mucho que se hayan ido", sentenció.