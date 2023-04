INDH hizo llamado urgente al Congreso para aprobar el proyecto del uso de la fuerza

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, hizo este jueves un llamado "urgente" al Congreso a avanzar en la tramitación del proyecto de Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF) presentado por el Gobierno.

"Como INDH expresamos nuestra profunda preocupación por la crisis de seguridad que atraviesa el país, que se ha visto expuesta en hechos cuya violencia se ha intensificado a niveles que hace décadas no se apreciaban en Chile", parte diciendo un comunicado publicado por la titular de la entidad, afirmando que "la seguridad es un derecho humano del cual todos somos titulares" y que el Estado "tiene el deber de protegerlo y garantizarlo".

A renglón seguido, Contreras advirtió que "los recientes homicidios de Carabineros, así como las lesiones graves que algunos de ellos han sufrido en el desarrollo de su misión, nos plantea además otra urgencia".

En tal sentido, señaló que "con premura no sólo se debe legislar en torno a las atribuciones de las policías, sino entregarles el material necesario para su labor. Deben tener condiciones laborales, herramientas de seguridad y formación adecuadas para enfrentar a los infractores de la ley y a las nuevas formas de comisión de delitos".

Recordando que "el crimen organizado está asociado al tráfico de drogas y también al tráfico y la trata de personas, lo que afecta los derechos de todos y muy en especial de mujeres y de niñas, niños y adolescentes", la directora del INDH enfatizó que "cualquier política pública destinada a abordar estos crímenes debe tener en cuenta el resguardo de las víctimas. Un sistema de seguridad democrática que dé cuenta de estos fenómenos debe construirse respetando y garantizando los derechos humanos".

"Llamamos a todos los poderes y organismos del Estado a legislar y también a actuar según estándares de derechos humanos, de modo de proteger no sólo a las personas, sino a quienes tienen el monopolio de la fuerza por mandato de las leyes. Por ello se hace urgente convertir en ley las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), materia que desde hace años ha venido pidiendo el INDH", añadió.

"La diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado de Naturaleza es que cuando surge la violencia el primero responde con las herramientas de la democracia y la ley, procurando que prevalezcan la justicia y la paz. Al mismo tiempo, lo hace con los aportes de todas las fuerzas políticas, preservando la unidad de la sociedad", cerró la jefa del INDH.

Declaración de la directora del INDH sobre actual situación de seguridad https://t.co/Nwf2Dm5q6U pic.twitter.com/h5K3TgO5T3 — INDH Chile (@inddhh) April 13, 2023

La iniciativa tiene una función de complementariedad respecto de la nueva ley Naín-Retamal, que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la Policía Marítima y de Aeronáutica Civil.

El proyecto busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público.

Asimismo, pretende regular los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que norme el uso de la fuerza en la mantención del orden público y de la seguridad pública interior.

En su formulación, busca tomar los actuales estándares del uso de la fuerza ya existentes en nuestro país, actualizarlos e incorporar las recomendaciones de distintos organismos internacionales al respecto, elevando el rango de estas normas a un estatuto jurídico.

Así, esta regulación complementa tanto al Código Penal como al de Justicia Militar, incorporando protocolos específicos que hasta ahora eran emitidos por Carabineros a través de circulares.

OFICIALISMO ACUSA BLOQUEO DE LA OPOSICIÓN

Parlamentarios de Chile Vamos anunciaron ayer que rechazarán el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza si es que no existen modificaciones a la iniciativa.

Los diputados opositores confirmaron que presentarán indicaciones al proyecto, las que buscan cambiar drásticamente la idea del Ejecutivo, y advirtieron que, si no se apoyan las modificaciones, avanzarán en un proyecto propio.

"La oposición se ha dedicado en las últimas semanas a bloquear la iniciativa del Gobierno", acusó el diputado socialista Leonardo Soto, que junto con otros parlamentarios de la bancada llegó esta mañana a La Moneda.

"Hoy día tenemos unas Reglas de Uso de la Fuerza que van a definir cómo van a actuar las policías enfrentando esta nueva criminalidad y antes prácticamente de que se dé cuenta en la Comisión de Constitución respecto de cuáles son las reglas, la oposición ya manifiesta que va a votar en contra la idea de legislar; es decir que no avance, que no debatamos esto. Hoy día la oposición, con su bloqueo, está siendo cómplice y facilitando la acción del crimen organizado, del narcotráfico", agregó el legislador.

LA DERECHA INSISTE EN SUS CRÍTICAS

Desde la oposición, en tanto, insisten en que la idea del Gobierno es un retroceso para lo aprobado por la ley Naín-Retamal.

"Tengo la convicción de que es una mala propuesta la que ha presentado el Gobierno porque mantiene la incertidumbre y, además, borra de cierta forma lo que ya fue aprobado en la Ley Naín-Retamal", aseveró el diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano.

"Necesitamos reglas de uso de la fuerza que sean coherentes y consistentes con lo que ya se ha aprobado en el Congreso y necesitamos que el Gobierno actúe con decisión. No puede ser que establezca una serie de deberes para nuestras policías y después diga 'bueno, pero si no es posible en el caso, tendrá que ver'... ¿Quién va a juzgar después si era o no posible? Un juez, con los resultados que hemos visto siempre", fustigó.

Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper apuntó que, "si el Gobierno no se abre a modificaciones sustantivas a la propuesta que han hecho, vemos poco espacio para poder llegar a cualquier tipo de acuerdo y nos vamos a ver en la necesidad de votarlas en contra".

"Como le dijimos al Gobierno, necesitamos un estatuto separado para policías y militares, no un mismo estatuto -que es lo que, además, en todo el mundo se hace-. No podemos retroceder un gramo de la ley Naín-Retamal en lo que respecta a legítima defensa privilegiada y este proyecto sólo se pone en el supuesto del control del orden público y la labor policial es mucho más profunda que eso y mucho más diversa que eso", subrayó el parlamentario.

"Ministra: si usted tiene ganas de que la oposición la apoye, va a tener que modificar sustancialmente la propuesta que ha presentado", concluyó.