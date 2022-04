Insulza apoya la desmilitarización de Carabineros: "Se gastan muchos recursos y hay mucha parafernalia"

El senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza planteó que, en medio del debate por una reforma que se debe realizar a la policía uniformada, Carabineros "no puede tener el grado de militarización que tiene ahora, se gastan en eso muchos recursos, hay toda una parafernalia que no corresponde en una fuerza policial".

Cabe señalar que además de la discusión planteada sobre una reforma a Carabineros, en la Convención Constitución, la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó, en particular, una norma que busca que las policías dejen de ser militarizadas y se conviertan en instituciones civiles, lo que deberá ser aprobado o rechazado en el Pleno de organismo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Insulza -que además es miembro de la Comisión de Seguridad Pública del Senado- declaró que "yo siempre he planteado que Carabineros no puede tener el grado de militarización que tiene ahora, se gastan en eso muchos recursos, hay toda una parafernalia que no corresponde en una fuerza policial y, por lo tanto, yo creo que sí es necesario que haya un mando civil que tiene que ir al Ministerio de Seguridad Pública".

[📻] Senador Insulza (PS) por reforma a Carabineros: Siempre he planteado que no puede tener grado de militarización que tiene ahora, se gastan recursos y es necesario que haya un mando civil; no tiene que ver con el uniforme, sino con las prácticas #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) April 21, 2022

En tanto, ejemplificó con que "hace unos meses, la Comisión de Seguridad Pública fue a ver al ex Presidente Piñera y estaba esperando en la antesala el alto mando de Carabineros, que eran cinco generales y unos 15 o 20 ordenanzas, ayudantes, asistentes de todo tipo de cosas; eso debería desaparecer, no debería existir, parafernalia que acompaña a las Fuerzas Armadas no debería trasladarse a Carabineros, como tampoco algunos elementos de su conducta: la obediencia, la forma en que se practica, la capacidad de crítica de las policías, la necesidad de una carrera policial que sea mucho más democrática y otra serie de cosas que hay que discutir muy a fondo".

Además, apuntó que "se puede hablar mucho que desde el poder civil se va a mandar a Carabineros, pero si no tiene los recursos, tiene equipos pequeños y tiene poca gente dedicada a muchas cosas, es simplemente una formalidad. Nosotros necesitamos, por así decirlo, que Carabineros y la Policía de Investigaciones estén en el organigrama del Ministerio de Seguridad Pública", el cual fue aprobado en dicha comisión.

Y reiteró su posición de que "Carabineros se mandan solo", pero aclaró que en realidad esa no es una crítica a Carabineros, sino una crítica fundamentalmente al desdén que ha existido en los sectores políticos para dirigir los temas de seguridad pública; cuesta conseguir que los parlamentarios se interesen de los temas de seguridad pública, cuesta que los gobiernos se interesen por la seguridad pública cuando se fijan las prioridades, por primera vez empiezan aparecer los temas de seguridad pública", lamentó.

[📻] Senador Insulza: En el mundo entero, esta es una época de cambios como no hemos vivido en muchos años; estamos en un periodo de transición muy complicado y genera incertidumbre. Van a ser complicados y tendremos que usar la imaginación para salir #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) April 21, 2022

CAUTELOSO CON EL GOBIERNO Y LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Tras el rechazo al proyecto alternativo del Gobierno al quinto retiro, donde se acusó "inmovilismo" legislativo, el parlamentario socialista aseguró que esto siempre ocurre "al comienzo" de una nueva administración, y que "es natural que se demore un poco en empezar", por lo que más que criticar, dijo que "siempre ha sido igual, no recuerdo que ningún gobierno haya empezado a mandar leyes el 12 de marzo".

No obstante, aseguró que "es importante que se entiendan las urgencias que vive el país, estamos en un periodo bastante crítico todavía, entonces probablemente sí se puede pedir más celeridad, pero no creo que realmente este Gobierno en comparación con otros esté tan desnudo", y recalcó que "es medular" que si se quieren hacer todos los cambios que se propone "uno no imagina un gobierno con dos coaliciones que no se ponen de acuerdo entre sí, y que al mismo tiempo que puedan sacar adelante una agenda tan ambiciosa como la que se tiene, así que yo creo que ese es un problema central".

Finalmente, respecto al trabajo en la Convención Constitucional, expesó "no estoy tan desencantado" como dijo estar el ex timonel radical Carlos Maldonado, y añadió que "hay claroscuros y se pueden arreglar las cosas, y hasta el último día ellos tendrán esa convicción, nosotros necesitamos una Constitución generada -como esta-, pero también una que sea la carta de todos, y esto a veces en el debate constitucional eso se olvida", y sostuvo que "necesitamos mayorías mucho más amplias, necesitamos consensos en torno a la Constitución" que, a su juicio "tiene que decir cosas que sean realizables y que la gente en conjunto quiera".

"La Constitución no es una pura declaración de esperanzas del futuro, tiene que partir de la base también de lo que existe hoy día en el país y lo que la gente quiere hoy en el país, y a veces eso se olvida y por eso la gente se preocupa, se molesta", concluyó.