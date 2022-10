Insulza: La pena por matar a un policía es la más alta que existe, no se puede aumentar

Después del homicidio del sargento de Carabineros Carlos Retamal durante un operativo en San Antonio, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, José Miguel Insulza (PS), descartó que sea posible endurecer las penas por el crimen de un policía.

"La pena por matar a un policía es la más alta que existe en el Código Penal, no se puede aumentar. Uno podrá aumentar penas por lesiones probablemente, viendo cómo se compatibiliza eso con las anteriores, pero la pena (por homicidio) es presidio perpetuo, así que ¿qué más allá se va a pedir?", enfatizó en El Diario de Cooperativa.

En contraste, "creo que podríamos mejorar sustantivamente las formas de protección que tienen los Carabineros: el tipo de indumentaria que pueden usar, sus posibilidades de usar un arma de fuego cuando son atacados", aunque de todos modos estimó que "no hay que decir necesariamente que las policías estén totalmente inermes".

"No tengo ningún problema en ampliar sustantivamente las posibilidades del uso de las armas de fuego, pero dentro de circunstancias realmente extremas, porque hay países en los cuales el policía le puede disparar a una persona cuando va escapando, por ejemplo (...) depende del delito que esté cometiendo y de la posibilidad de atraparlo o no, porque de lo contrario, no sería partidario de que las usen", explicó el exministro del Interior.

Consultado por la idea de la UDI de eliminar la "proporcionalidad de la fuerza" con la que opera Carabineros en estos casos, Insulza sostuvo que "la gran pregunta es si el uso de la pistola -por ejemplo- fue proporcional a la agresión de la que estaban siendo objeto; por ejemplo, le tiraron un objeto y él respondió con la pistola, y eso es lo que determinan los jueces, por lo general".

En ese sentido, "si se quiere reglamentar mejor, no tengo ningún inconveniente en eso. El martes en la Comisión de Seguridad Pública tenemos en tabla un proyecto para mejorar la protección a la policías. Si se quiere presentar alguna indicación que sea precisa y clara, por cierto que la vamos a considerar".

CUESTIONA NUEVA DILACIÓN DEL TPP-11

Tras la ratificación del TPP-11 en el Senado -que contó con su voto a favor-, el parlamentario calificó como "absurdo" el que el Gobierno dilate su promulgación a la espera de las cartas laterales (side letters) enviadas a Estados miembros del acuerdo, específicamente en materia de resolución de conflictos.

"La Constitución no se pone en la situación de que no lo haga por una razón muy simple: porque cuando el tratado está en el Congreso, si al Presidente de la República no le gusta o le falta algo, lo puede retirar. Entonces si el Presidente tiene problemas que dilaten largamente el envío de su ratificación, ¿por qué no lo retiró? Pudo hacerlo el día que lo discutimos en el Senado", reprochó.

El excanciller precisó que si el Mandatario "no cumple con sus obligaciones constitucionales y no ratifica, ese ya es otro tema, pero no estamos todavía en esa situación. A lo que voy es a la parte política, porque no había ocurrido nunca (...) si iban a armar este enredo, ¿por qué no lo retiraron? Si podían haberlo presentado de nuevo después".

Insulza hizo hincapié en lo inédito de esta situación, apuntando que la única vez en que un acuerdo internacional no se ha ratificado ocurrió en dictadura, cuando Augusto Pinochet omitió "algún tratado de derechos humanos" suscrito por Chile en tiempos de democracia.