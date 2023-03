"Ley Naín-Retamal": Cámara despachó proyecto que entrega mayor protección a Carabineros y policías

Con amplia mayoría, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto "Ley Naín-Retamal", que entrega una mayor protección legal a Carabineros, la Policía de Investigaciones y a los gendarmes.

El proyecto contaba con un amplio respaldo de la oposición, sin embargo, el oficialismo llegó a la Sala dividido: En el Socialismo Democrático estaban por aprobar la iniciativa, mientras que en Apruebo Dignidad expresaba sus reparos.

Esta iniciativa se trata de la fusión de los proyectos "Ley Naín" y "Ley Retamal": el primero aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, mientras que el segundo establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.

Ambos proyectos tuvieron su origen en la muerte de dos mártires de Carabineros, cuyas familias estuvieron presentes en las galerías del hemiciclo.

La viuda del cabo Naín, Dahianna Pereira, comentó que "ya son dos años y medio que estoy peleando por esta ley. He venido a tocar puertas, he hablado con Boric, he hablado con miles de personajes y, al final, yo me devuelvo a Temuco y se olvidan de mí".

"Cuando estoy acá, claro, me tocan en el brazo, (dicen) 'vamos por la ley, vamos por la ley', pero nada. Llego a Temuco, veo las noticias, un carabinero muerto, una carabinera muerta. Yo sinceramente prefiero que ocupen su arma con seguridad, no con el miedo de que lo pueden dar de baja", añadió.

La viuda del sargento Retamal, Evelyn Decurgez, señaló que "los últimos carabineros han sido asesinados de una manera sangrienta. Creo que para ninguna persona, ningún familiar, es justo ver a su ser querido en esa manera".

REPAROS DE APRUEBO DIGNIDAD

El texto divide al oficialismo, con opiniones a favor desde Socialismo Democrático y cuestionamientos de Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio).

Esta última coalición ha criticado que la propuesta no cuenta con una normativa que establezca los límites del uso de la fuerza en las funciones del control del orden público.

La diputada Alejandra Placencia (PC) y Lorena Fríes (Convergencia Social) advirtieron, incluso, que la iniciativa podría enviarse al Tribunal Constitucional (TC) por las contradicciones que se presentan.

"La ley Nain-Retamal es un proyecto que no da el ancho. Sobre todo, cuando hablamos de la incorporación del concepto de 'legítima defensa garantizada', una especie de presunción de inocencia a todo evento, independiente del resultado que provoque el uso de arma de servicio, ya sea la muerte o daños irreparables, como puede ser un trauma ocular", expuso la parlamentaria del Partido Comunista.

"Debemos dar certezas a las policías. Por supuesto que sí, queremos fortalecer la labor policial, pero hagámoslo bien. Aprobaremos todos aquellos elementos del proyecto que le den más claridad a la policía para su labor, pero debemos, por el bien de las instituciones y el país, mejorar aquellas que comprometan su profesionalismo", añadió la parlamentaria.

El diputado de RN Diego Schalper comentó que "la Ley Nain era una cosa muy acotada, mientras que la Ley Retamal era un contenido más extenso, con varias atribuciones nuevas", dijo en entrevista con Cooperativa.

"Lo que está en debate es si usted parte de la base que el carabinero hace uso de la fuerza lo hace de manera abusiva per se o no lo hace de manera abusiva per se. Aquellos que creemos que cuando Carabineros hace uso de la fuerza lo hace en virtud de un mandato constitucional y legal no podemos sino partir de la base que lo hace cumpliendo con su deber y haciendo un uso racional del medio empleado", agregó el dirigente.

GOBIERNO DETALLA INDICACIONES AL PROYECTO

El Ejecutivo no podrá presentar indicaciones durante esta etapa legislativa ya que tiene que esperar a que el proyecto llegue al Senado.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dio a conocer algunas de las indicaciones que propondrá el Ejecutivo para la ley Naín-Retamal al afirmar que "cuando se le considere que es racional el uso del arma, no se va a poder culpar a los policías. Por eso, el Ejecutivo propone una norma que establezca que cuando hay uso en las policías de sus armas, se les debe dar el trato de víctimas a los funcionarios que hacen uso del arma de servicio para defender a personas o repeliendo ataques contra las policías, salvo que las diligencias de la investigación indiquen lo contrario".

"En ese caso, la persona va a tener los derechos de un imputado -por ejemplo, guardar silencio, declarar asistido de un abogado- desde el comienzo de la investigación. Esto, tanto para Carabineros como para la PDI", agregó la titular de Interior.