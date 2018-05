Llaitul y machi Linconao intervienen ante comisión investigadora por caso Huracán

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, participa este lunes como invitado a la comisión investigadora del caso Huracán de la Cámara de Diputados, instancia parlamentaria que se realiza en la sede del ex Congreso.

Llaitul fue uno de los afectados por implantación de pruebas falsas en la investigación de la quema de camiones en Padre Las Casas.

Ahora Héctor Llaitul, líder de la CAM, llega a la sede del Congreso en Santiago para asistir a la comisión Huracán.@Cooperativa pic.twitter.com/TGwoRW4F1t — Jorge Espinoza C. (@espinozacuellar) 14 de mayo de 2018

La machi Francisca Linconao, junto a Jaime y Jorge Huenchullán, también llegaron a la sede del Congreso en Santiago, siendo los primeros invitados que asisten a entregar su testimonio a la comisión.

Machi Francisca Linconao llega al Congreso para asistir a la comisión investigadora Huracán.@Cooperativa pic.twitter.com/mbDvly82Db — Jorge Espinoza C. (@espinozacuellar) 14 de mayo de 2018

La diputada socialista, Emilia Nuyado, parlamentaria de origen mapuche, manifestó que "el objetivo de todo esto es también revisar si no tan solo en el caso de la Operación Huracán como tal, sino en otros casos donde hay condenas, hay personas que se encuentran en la cárceles, precisamente han sido con esta misma forma de operar que ha tenido los servicios de inteligencia y, en este caso, las dos instituciones que son las que tienen que investigar".

Diputado UDI tomar medidas de resguardo

Desde el momento en que se planteó la invitación a Llaitul, parlamentarios de Chile Vamos manifestaron sus reparos y llegaron a levantar una carta solicitando que se le retirara de la lista de invitados, lo que no prosperó al someterse a votación.

Incluso el diputado UDI Jorge Alessandri hizo gestiones con la oficial de Carabineros a cargo de la seguridad del Congreso para que estén todas las medidas de resguardo para que todo se desarrolle con normalidad.

"Lo que yo le pedí es que se cumplieran los protocolos que se cumplen al ingresar cualquier persona a un edificio público, que se revisar a las personas, que se les pida su carnet a todas las personas que no trabajan ahí", detalló.

El parlamentario gremialista recordó que "a mí me tocó estar el 2011 en el ex Congreso con el ministro de Educación de la época, Felipe Bulnes, y hubo una funa adentro, muy violenta, con palos y con cosas y finalmente la investigación arrojó que estaba el detector de metales desenchufado, no se había perdido carnet a la gente, que no sabíamos quiénes estaban adentro".

"Si queda algún problema en la Comisión, no quiero que mañana me diga 'fíjese que estaba desenchufado el detector de metales'", agregó.

"No aceptaré que un invitado sea violentado"



Mientras que la presidenta de la comisión investigadora, la diputada PPD Andrea Parra, solicitó que las medidas de seguridad y los controles se realicen fuera del Congreso, ya que dentro de las dependencias deben darse todas las facilidades de desplazamiento a los invitados.

"Acabo de llegar al ex Congreso y veo, por lo menos, que en la parte externa hay bastante más carabineros de los que yo he visto habitualmente. Lo que yo no voy a aceptar es que ninguno de los invitados a la comisión sean revisados o violentados en sus garantías constitucionales", manifestó la parlamentaria.

Parra dijo entender "que se tomen medidas de seguridad adicionales, pero estas no pueden ser más allá del ámbito externo al Congreso".