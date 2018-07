Mesa Nacional de Seguridad Pública plantea separar funciones de Carabineros y la PDI

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante de la mesa por el acuerdo nacional de Seguridad Pública impulsada por el Gobierno, reveló los detalles del proyecto piloto que busca separar las funciones de Carabineros y la Policía de Investigaciones, las fiscalizaciones a ambas instituciones y las modificaciones al control de armas.

"Tenemos dos policías que hacen lo mismo y esto no puede seguir, aquí tiene que haber una policía que sea especialista en investigar, otra que sea especialista en prevenir e investigar delitos, que se complementen, pero que no compitan", afirmó Fuenzalida a El Diario de Cooperativa.

"Para ello se va a formar una comisión especial con las policías, con gente de la academia y expertos del tema. Durante un plazo de varios meses se va a trabajar en determinar las competencias de cada una en base a sus fortalezas y debilidades", continuó.

"También se tiene que hacer de manera de piloto, uno no puede pretender que parta en Chile de la noche a la mañana porque no va a pasar lo mismo que pasó con el Transantiago o con muchas cosas que se hicieron de una sola vez, hay que implementarlo gradualmente", dijo el parlamentario.

"Lo que sí se puede lograr en un mediano plazo -entre tres o cuatro años- es que tengamos unas policías más definidas, mejor evaluadas y más eficientes", añadió.

Respecto si las a si las policías están informadas sobre este proyecto, Fuenzalida afirmó que "no necesariamente. Carabineros y la PDI son instituciones públicas que dependen del Poder Ejecutivo. Hay una lógica que tenemos que cambiar: las policías no se mandan solas, tienen que depender del Ministerio del Interior".

"Hay dos tipos de control, el administrativo que verificará que los recursos se entreguen bien, ya que después del 'PacoGate' nos quedó claro que la plata de Carabineros no es bien ejecutada y no puede volver a pasar. También habrá auditorías externas porque no hay que tener susto a la transparencia", concluyó.

El problema del control de armas

Además, el miembro de la mesa por el acuerdo nacional de Seguridad Pública aseveró que "tenemos un gran problema con las armas en Chile. Se le entregó la fiscalización a Carabineros y la inscripción a la Dirección de Movilización del Ejército y la verdad es que las fiscalizaciones en Chile son casi nulas, más que nada, por la capacidad de Carabineros".

"Lo peor de todo es que hay una serie de espacios en la ley que permite a personas que dan por perdida su arma vuelvan a sacar una nueva y esas personas no la extraviaron, sino que la vendieron o la arrendaron. Entonces, hay personas que tienen inscritas en un año 15 armas extraviadas, la ley no establece topes", agregó.

El diputado Fuenzalida remarcó que "esos son los temas que aborda este sistema gradual y que debe avanzar a que finalmente el control de las armas esté en el Ministerio del Interior".

Entre los problemas que citó el parlamentario, destacan la falta de trazabilidad de balas y de un registro de armas públicas.