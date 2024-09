Monsalve: El general Yáñez debe dejar el cargo antes de ser formalizado

Ad portas de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, remarcó en El Diario de Cooperativa que el criterio del Gobierno ha sido "muy claro" y es que si una autoridad es imputada, "tiene que dejar el cargo".

Cabe recordar que, en abril pasado, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud presentada por la Fiscalía y determinó aplazar la audiencia de formalización en contra de Yáñez, en medio de la conmoción por el asesinato de tres carabineros en Cañete.

A fines de agosto, en entrevista con Cooperativa, la máxima autoridad de la policía uniformada declaró que trabajará "hasta el último segundo, del último minuto, de la última hora y del último día que esté en el cargo", el cual culmina, originalmente, el próximo 9 de noviembre.

El subsecretario Monsalve se refirió a esta situación y aseguró que "el criterio del Gobierno es muy claro, ha sido muy nítido desde el principio en esta materia", y es que "si eventualmente una persona que cumple funciones importantes en el Gobierno o en la institución del Estado es formalizada, tiene que dejar el cargo".

"El Gobierno no considera conveniente, en ninguna condición, en ninguna institución, bajo ninguna persona, que una persona que cumple funciones importantes en una institución sea formalizada en el cumplimiento de esas funciones", añadió.

Por lo que, "si es que se mantiene la fecha de formalización, el criterio del Gobierno es muy claro y eso no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con el proceso judicial, no tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con la necesidad de que las instituciones del Estado funcionen para los fines que están establecidos", precisó el exparlamentario.

Además, el militante socialista subrayó que éste "es un criterio parejo", y pese a que el Presidente Boric "tiene facultades eventualmente para pedir el cargo a un general director de Carabineros, no lo ha hecho porque el trabajo con Carabineros es un buen trabajo, tenemos buenos niveles de coordinación".

"Esto no tiene que ver con el trabajo con Carabineros, tiene que ver con un principio que el Presidente ha fijado para todas las instituciones del Estado", acotó.

ANIVERSARIO DEL 18-O

El próximo 18 de octubre se cumplen cinco años desde el estallido social, por lo que se prevén algunas manifestaciones. En esta línea, el subsecretario del Interior reflexionó que "hubo una discusión respecto a la suspensión de clases en los liceos emblemáticos el 11 de septiembre, y algunos parlamentarios dijeron: 'Pero cómo se le ocurre suspender las clases'. Bueno, lo que pasa es que se evalúa el nivel de riesgo".

"Hay riesgos y el Gobierno está obligado a evaluar, ponderar esos riesgos y tomar medidas que les permitan a los chilenos saber que el Estado y el Gobierno toma medidas para que esos riesgos se mitiguen o no existan. Entonces, todas las fechas tienen esos riesgos", explicó.

Por lo anterior, puntualizó que en las fechas conmemorativas del golpe de Estado en septiembre "el Gobierno tomó medidas, analizando los riesgos que existían, y sin ser conformista, (se puede afirmar que) el control en materia de orden público ha tenido resultados mejores que los que ha habido en otros años. Y eso tiene que ver no solo con la cantidad del despliegue, sino también con la capacidad de ponernos de acuerdo con las policías, de cuál es la mejor respuesta operativa para el tipo de incidentes que se producen".

"Es lo mismo que vamos a hacer para las fechas que vienen en octubre, por lo tanto estas fechas siempre son manejadas para garantizarle al país que el Gobierno va a tomar medidas para el control del orden público y la seguridad", cerró.