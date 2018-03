Oficial declaró que general Pineda le pidió la hoja de vida de Hermes Soto

El comandante Jorge Espinoza aseguró que el general (r) Julio Pineda le pidió detalles sobre la hoja de vida del actual general director de Carabineros, Hermes Soto, los que después se filtraron.

Según publicó La Tercera, Espinoza declaró en el marco de la investigación de la filtración de estos antecedentes al diputado comunista Hugo Gutiérrez.

El ex ayudante de Bruno Villalobos indicó que "el día 13 de marzo, alrededor de las 19:00, yo me encontraba con mi general Pineda (...) estábamos con tenida de civil y fue en el marco de esas circunstancias que mi general Pineda me pidió la información de las sanciones del general Hermes Soto, con la finalidad de responder oportunamente las preguntas que le podían realizar del Ministerio del Interior".

Los datos fueron enviados a Pineda a través de WhatsApp, explicó Espinoza, añadiendo que "incluso el general (r) realizó un comentario respecto de la información, algo así como 'ah, tiene antecedentes'".

Posteriormente, el uniformado relató que fue llamado por Pineda en dos oportunidades, para preguntarle si él le había solicitado la información.

"Entiendo que la personalidad del general Pineda es algo distraída, y como este asunto de la filtración de la hoja de vida era de conocimiento público, puede ser que mi general se haya sentido preocupado por verificar lo sucedido durante el día 13 de marzo", recalcó.

Cabe recordar que en los documentos se incluía una serie de sanciones en contra de Soto, como el castigo de cuatro días de arresto por visitar un prostíbulo en 1984.