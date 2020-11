Oposición criticó estancia de Mario Rozas como general director de Carabineros

La oposición cuestionó la decisión de La Moneda de mantener en su cargo al general director de Carabineros, Mario Rozas, quien es cuestionado por los abusos policiales durante las protestas ocurridas tras el 18 de octubre de 2019.

Carabineros informó que el Presidente Sebastián Piñera, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, aprobó la composición del Alto Mando institucional para el año 2021 propuesta por Rozas, que lo mantiene a él como cabeza de la institución.

Ante esto, el presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, catalogó la decisión como "una mala señal", ya que los cambios necesarios no se hacen realidad y criticó que el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, arribado esta semana a la cartera, "represente en sus primeros días una línea de continuidad con lo que venía haciendo mal el Gobierno".

"Nos habría gustado una actitud distinta, una rectificación a los errores", agregó.

Asimismo, el timonel de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, señaló que resulta "inexplicable" la estancia de Rozas en el cargo, dejó de lado las responsabilidades de Delgado, y apuntó sus dardos al Presidente Sebastián Piñera.

"Creo que la responsabilidad de aquello hoy día la tiene derechamente el Presidente Piñera, es él quien se ha transformado en el verdadero escudero de Mario Rozas, incluso llegando al límite de entregar a su ministro anterior, Víctor Pérez, para defender y blindar al actual director de Carabineros", apuntó.

En la misma línea, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, indicó que le llama la atención "cómo salen ministros del Interior, pero mantienen al director Rozas".

"No sé cuál será el acuerdo entre Piñera y Rozas, pero me llama la atención cómo continúa en el cargo. A mí me parece un mínimo que el general Rozas deje el cargo y se pueda abrir un proceso serio de una reforma profunda a la institución de Carabineros. Me parece que con su presencia sólo se dificulta un proceso de reforma profunda, como lo están recomendando diversos organismos de derechos humanos", detalló el parlamentario.

Chile Vamos respaldó la decisión

Ayer jueves en Cooperativa el timonel RN, Rafael Prohens, cuestionó la estadía del actual general director: "No digo que salga el general Rozas, pero obviamente hay que evaluar la gestión, porque estamos en un problema permanente, y eso puede ser un problema de conducción".

Por su parte, el presidente de Evópoli, Andrés Molina, sostuvo que "le va a tocar encabezar la modernización de la institución y para ello requiere el apoyo de los legisladores, porque tenemos todavía esperando la ley que modernice a Carabineros y se le ha puesto muchas veces urgencia y la oposición no ha estado a la altura para sacarlo adelante".

Mientras que el diputado UDI Jorge Alessandri recordó que la Administración Piñera que dio una "señal importante" cuando asumió, en marzo de 2018, porque "veníamos del caso fraude, del caso Huracán y la Presidenta anterior (Michelle Bachelet) no había removido a ningún general", incluyendo al entonces cuestionado jefe de Carabineros, Bruno Villalobos.

Y reconoce que ahora "había muchos que pedía la cabeza del general director, pero todos sabemos que ese tema no soluciona nada, tenemos que avanzar en la reforma".