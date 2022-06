Padre de carabinero asesinado: Con todo respeto, señor Presidente, le pido que hagan la pega

Juan Carlos Florido, padre del carabinero David Florido Cisterna, quien fue asesinado ayer durante un operativo policial en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, le pidió al Presidente Gabriel Boric que "hagan la pega".

En el velorio del mártir de la institución uniformada, el progenitor cuestionó "¿van a tener que seguir muriendo más carabineros? Hoy día el delincuente todavía anda prófugo, tal vez quede detenido, tal vez con buena conducta salga en dos o tres años más y siga delinquiendo, ese es el premio que tiene un delincuente hoy día en Chile, pero a mi hijo no me lo van a devolver".

Además, expresó que "mi actividad como padre no ha parado desde ayer a las 07:00 de la tarde. Usted me pregunta si he dormido algo y no he dormido nada. ¿Quién va a dormir cuando pierde a un hijo? Pero el delincuente que mató a mi hijo debe estar durmiendo y debe estar en lo de él, escondido".

"Le hablo a la ciudadanía entera del dolor que me embarga. Es rabia y le pido a los señores del Estado, a nuestros senadores y a nuestros diputados que hagan la pega. Que le den los instrumentos necesarios porque si no, esto se nos va a escapar de control y ya se nos escapó de control y puede llegar a instancias mayores, y lo que está pasando en la macrozona sur es lo mismo", resaltó.

En este punto, se dirigió al Mandatario: "Con todo respeto, señor Presidente, le pido encarecidamente por intermedio de este padre que está herido y de todos los padres que se siente identificados, que tienen a un carabinero o policía de investigaciones fallecido, que hagan la pega".

Agregando que "creo que las medidas que pueda tomar el señor Presidente, que está aquí presente, si esto a él no le hace ruido, de que la única entidad que son las indicadas para mantener el orden y con todos los protocolos que ellos cuentan no los pueden emplear porque mañana pueden ser cuestionados y se va hablar de los derechos humanos y cuantas cosas más",

"No es posible que sigamos permitiendo que las autoridades que son Carabineros y Policías de Investigaciones, que son los encargados de mantener la seguridad interna del Estado, no cuenten con el apoyo que necesitan", añadió.