Perros de Carabineros han detectado más de seis toneladas de droga en 2025

Carabineros reveló que su grupo de Adiestramiento Canino detectó más de seis toneladas de drogas durante 2025 en diversos controles a lo largo del país.

Esta cifra abarca hasta el 24 de septiembre del año en curso, evidenciando la participación de perros especializados en un total de 965 operativos antidrogas, según datos publicados por La Tercera.

El impacto de estos animales adiestrados es considerable. Las estadísticas de la policía uniformada revelan la incautación de 5.052 kilogramos de marihuana, 915 kilogramos de cocaína, 687 kilogramos de pasta base y más de 500 unidades de éxtasis, resultados que destacan la relevancia de su labor en la lucha contra el narcotráfico.

Estos logros son el resultado de un exhaustivo proceso de formación que los perros reciben en las instalaciones del grupo de adiestramiento, ubicadas estratégicamente en el Parque Metropolitano.

Este centro no solo forma a los detectores de drogas, sino también a canes especializados en control del orden público, búsqueda de personas extraviadas y localización de explosivos, consolidándose como un pilar fundamental en las capacidades operativas de Carabineros.

La vida laboral de estos canes dentro de la institución incluye periodos de trabajo activo y reentrenamientos programados, junto con un meticuloso cuidado. Al igual que sus compañeros humanos, los perros se retiran o "jubilan" al cumplir los nueve años de edad, o antes si su salud lo requiere. Tras dejar la institución, son adoptados por sus guías y sus familias.