Presidente Boric remarca: Con la seguridad no se improvisa, acá no hay varitas mágicas

El Presidente Gabriel Boric reflexionó sobre "el trágico, vil e inaceptable" crimen de los tres carabineros en la Provincia de Arauco el pasado fin de semana, remarcando que la seguridad es la primera prioridad de su Gobierno, más allá de las diferencias políticas.

En el marco del Día del Trabajador, el Mandatario se tomó unos minutos para referirse a lo ocurrido en la Región del Biobío, afirmando que "en conjunto con las policías, el Gobierno y la Fiscalía estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para encontrar a los culpables y que respondan ante la justicia y la sociedad chilena, y no me cabe ninguna duda que los vamos a encontrar, como lo hemos hecho anteriormente con otros criminales".

"Quiero que sepan que este tipo de cosas inspira una reflexión que es más profunda. Sin seguridad, no hay libertad, y sin libertad no hay democracia, y sin democracia no hay justicia. Y yo quiero un país que sea seguro, un país que sea libre, un país que sea democrático y un país que sea justo", enfatizó.

En ese sentido, agregó, "para nuestro Gobierno, pero sobre todo para nuestra sociedad independiente de las legítimas diferencias políticas de la contingencia, hoy día la seguridad es una priorida".

"Estamos poniendo la plata donde ponemos las palabras, por eso se han fortalecido las policías, por eso también se está invirtiendo en prevención, en recuperación de espacios públicos, en mayor cohesión social, y por cierto, en mano firme para la persecución del delito, y que todos quienes cometan o atenten contra la seguridad del Estado, contra quienes nos cuidan, contra la convivencia, respondan ante la justicia", remarcó.

Boric aseguró que "esa es una convicción personal con la que me despierto y con la que me acuesto, y que es compartida por todo nuestro gobierno, y yo no quiero dejar ningún lugar a dudas respecto a aquello".

"Acá -dijo- estamos pensando y trabajando para cuestiones permanentes, y las cuestiones permanentes tienen que legislarse con urgencia pero no en caliente. Y creo que el Parlamento, en los acuerdos últimos que ha tomado, está adoptando justamente ese sentido de urgencia".

El Mandatario resaltó que "hemos ya aprobado una cantidad inédita de leyes para fortalecer la institucionalidad de nuestro país en materia de seguridad del Estado, que estaba atrasada. Hay que decirlo tal cual, estaba atrasada. Y hoy día nos estamos poniendo al día".

"Acá no hay varitas mágicas. Esto requiere trabajo, seriedad, mucho compromiso y convicción. Con la seguridad no se improvisa. Y acá no se trata de quien grita más fuerte o quien propone la solución más estrambótica, sino que seamos serios, consistentes y coherentes", resaltó.

"Decía hace poco una persona que se dedica a temas de seguridad que a la delincuencia no le importan tanto las palabras, las esdrújulas que se ocupan en el debate público. Lo que le complica y con lo que se enfrenta con más dificultades es con un Estado que sea coherente en el tiempo. Y eso es lo que tengo la convicción que estamos construyendo y donde tenemos que seguir avanzando", finalizó el Presidente.