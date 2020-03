Proyecto quiere prohibir el uso de animales como elementos disuasivos en las protestas

Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley que prohíbe el uso de animales como elementos disuasivos para reestablecer el orden público en las manifestaciones.

La diputada del PPD Cristina Girardi -autora del proyecto- sostuvo que la iniciativa "tiene que ver con una demanda ciudadana por el uso de animales en el restablecimiento del orden público, el someter a sufrimiento innecesario a animales como caballos, perros, en el contexto, por ejemplo con bombas lacrimógenas, zorrillos o en situaciones de estrés con el único propósito de satisfacer las necesidades humanas".

Citando a un informe del Colegio Médico Veterinario de Chile, sus impulsores apunta a que Fuerzas Especiales no ha resguardado la integridad física de sus animales, como tampoco ha velado por no someterlos a condiciones de vulnerabilidad física y emocional, por encontrarse en situaciones de estrés.

"Este proyecto lo que manifiesta es que el humano no puede estar como ser superior, usando a las demás especies a su antojo y sometiéndolas a sufrimiento innecesario. Esto no es que no se pueda usar animales de servicio, lazarillos o perros buscadores de personas, esto no va en contra de eso, sino del mal uso y sometimiento de animales", agregó Girardi.

El diputado Félix González (PEV), presidente de la Comisión de Medio Ambiente, sostuvo que "el Gobierno no puede estar usando y abusando de los animales para ejercer violencia hacia los manifestantes que se reúnen en las distintas plazas del país. Nosotros no vamos a aceptar que, aparte de violar los derechos humanos, estén usando los animales para violar los derechos humanos".

"Vamos a poner este proyecto en tabla de la comisión de Medio Ambiente para este miércoles, porque las protestas y los abusos hacia los animales están siendo ahora, y queremos evitar que eso ocurra", enfatizó.

El diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch remarcó que "los perros de Carabineros pueden prestar buenos servicios, caballos en distintas situaciones pueden cumplir una gran labor ayudando a la comunidad, pero, en el caso de reprimir, los animales tienen un sufrimiento innecesario. Por ejemplo, en casos concretos de perros que han muerto por la inhalación de gases lacrimógenos, con varias denuncias ciudadanas".

La diputada PC Marisela Santibáñez, en tanto, aseguró que "he estado en la Plaza de la Dignidad muchas veces y he visto cómo tobillos de caballos han sido afectados por perdigones o están ingiriendo gases lacrimógenos. Los animales no tienen cómo defenderse por eso este proyecto es para su protección".

La iniciativa contó con las firmas de los diputados Tomás Hirsch (PH), Félix González (PEV), Karol Cariola (PC), Marisela Santibáñez (IND), René Saffirio (DC), Vlado Mirosevic (PL), Maya Fernández (PS) y Andrea Parra (PPD).