Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Recuperan candelabros robados desde la Catedral de Santiago y detienen al ladrón

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré

El robo ocurrió durante la madrugada del 6 de enero: el sujeto ingresó temprano al recinto y se mantuvo escondido por 16 horas, antes de actuar.

Registra antecedentes por hechos similares en el extranjero.

Recuperan candelabros robados desde la Catedral de Santiago y detienen al ladrón
 ATON (referencial)

Las diligencias del OS9 evitaron la pérdida definitiva de objetos de alto valor histórico y religioso.

El departamento OS9 de Carabineros detuvo al autor material del robo que afectó a la Catedral de Santiago el pasado 6 de enero, operativo que permitió recuperar objetos litúrgicos de alto valor patrimonial, entre ellos dos candelabros de plata maciza sustraídos desde el principal recinto católico del país.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación policial, el imputado, un hombre de 54 años con antecedentes en el extranjero por delitos similares, llevó a cabo una planificación minuciosa para concretar el robo al ingresar al recinto cerca de las 14:00 horas del 5 de enero y permanecer oculto durante aproximadamente 16 horas, esperando que el lugar quedara vacío para actuar durante la madrugada siguiente y huir con las especies sin ser detectado.

Tras perpetrar el robo, el sospechoso se trasladó a la ciudad de Concepción, en la Región del Biobío, con el objetivo de vender los artículos. Sin embargo, las diligencias de Carabineros permitieron rastrear su paradero y realizar la captura antes de que las piezas fueran comercializadas.

Al momento del hallazgo, los efectivos policiales constataron que los candelabros ya no estaban en su estado original. Las piezas habían sido desarmadas y fragmentadas, técnica utilizada habitualmente por los delincuentes para reducir el metal y facilitar su venta en el mercado informal de objetos robados.

El detenido ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar cargos por el robo de estas piezas históricas.

