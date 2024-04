Republicanos urge a un "gran acuerdo" por seguridad en vez de reformar el sistema político

En marco del asesinato de los tres carabineros en Cañete, el Partido Republicano hizo un llamado a generar un gran acuerdo por la agenda de seguridad y no por cambiar el sistema político.

El diputado republicano Juan Irarrázaval acusó que "este brutal homicidio a tres carabineros nos ha llevado a límites que todavía no pensábamos que podíamos llegar como país. Y esto ocurre justamente cuando la clase política tradicional estaba coludiéndose nuevamente para insistir por tercera vez en una reforma al sistema político para repartirse el poder en desmedro de la prioridad número uno de los chilenos como es la seguridad, la violencia, el terrorismo".

"Justo también cuando el Presidente se preparaba para descabezar la propia institución de Carabineros una vez más. No han aprendido nada", agregó.

De esa forma, señaló que "una reforma al sistema político requiere de paz social, no se puede hacer bajo amedrentamientos. Por eso en vez de tener un gran acuerdo para cambiar el sistema político urge tener un gran acuerdo por la seguridad. Pero de verdad, con voluntades reales, con medidas concretas, no con metas que no se cumplen. No sin responsabilidades políticas.

"No tenerlo, cuesta vidas", afirmó y apuntó a que "lamentablemente tiene que correr sangre para que reaccionen, recordemos que así mismo sucedió con la ley Naín Retamal", norma que aumenta penas por delitos cometidos contra policías y establece la legítima defensa en el ejercicio de la función policial.

El parlamentario arremetió con que "el Gobierno había estado dilatando la tramitación de la reglas de uso de la fuerza (RUF) con indicaciones francamente ridículas y este es el costo".

Asimismo, apuntó a la Ley de Inteligente y la Ley Antiterrorista –que serán discutidas esta semana en el Congreso-, que consideró insuficientes, ya que, "hay muchas más que deben tramitarse como una amnistía total a los militares y policías perseguidos injustamente por hacer su labor".

"Como diputados esperamos que nos citen también para aprobar el Estado de Sitio. Esto, además, de las medidas que hemos pedido como partido, el refuerzo de fronteras pidiendo colaboración en particular del gobierno argentino y citación del Cosena", manifestó.

Y agregó que "como bancada usaremos todas las herramientas constitucionales para asegurarnos que todas las instituciones, no solo el Gobierno, actúen conforme a sus atribuciones en la crisis que afecta a Chile".

"Chile está siendo víctima del terrorismo y es urgente que estos grupos sean descubiertos, detenidos y juzgados como tal. Mientras más se demore el Presidente de la República y su equipo en reaccionar, más difícil será encontrar a los responsables de este brutal crimen. Está por verse si esta tragedia es o no suficiente para que reaccionen", indicó.