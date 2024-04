RUF: Oposición pide acelerar el debate y oficialismo insiste en la prudencia

Si bien el brutal asesinato de tres carabineros este fin de semana en Cañete ha generado acuerdo en el mundo político respecto de avanzar en la agenda legislativa de seguridad, el oficialismo y la oposición no coinciden del todo en la velocidad de la tramitación de normas como las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Después de que la diputada Maite Orsini (Revolución Democrática) rechazara votar hasta total despacho tal propuesta este lunes, en la sesión conjunta de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Constitución, el timonel de ese partido, Diego Vela, remarcó en El Primer Café de Cooperativa que la urgencia es importante, "pero tiene que ser con responsabilidad".

"Creemos que es fundamental que las políticas que se haga sean realmente efectivas, y puedan lograr los objetivos que buscan", aseveró el dirigente, al tiempo que hizo ver que, desde que el proyecto ingresó al Congreso en abril de 2023, "el Gobierno le puso suma urgencia en noviembre, y hasta el lunes había sólo dos artículos que se habían aprobado".

Vela reflexionó que "no puede ser que porque sucede la muerte de personas, recién ahí los parlamentarios le dan la urgencia que el Gobierno ha buscar implementar para que este proyecto avance", y destacó que la diputada Orsini ofreciera un calendario de sesiones extraordinarias para avanzar con las RUF, "no en 10 horas despachar un proyecto de ley que no tiene la discusión ni la profundidad que requiere para que realmente sea una política efectiva".

A su turno, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se distanció de las críticas de Vela a que esta urgencia surja tras el crimen de los uniformados: "Está bien que se haga a propósito de algo que nos haga reaccionar, y que vayamos en la perspectiva de fortalecer las capacidades del Estado, desde el punto de vista de la gran batalla que tiene contra el crimen organizado, en todas sus dimensiones y expresiones".

Por lo demás, valoró el gesto del Congreso de suspender la semana distrital, argumentando que de no existir, la población vería una falta de respuesta por parte de los parlamentarios, que "siguen en sus cosas rutinariamente, como que nada hubiera pasado. Ahora, hay que ver que la legislación vaya en la dirección de lo que -yo creo- debe ser el fortalecimiento de una política que tenga acento en la prevención".

"SENTIDO DE URGENCIA"

"Vemos que todas estas demoras tienen consecuencias, estas cosas ya no son inocuas", lamentó la timonel de Evópoli, Gloria Hutt, y si bien reconoce que "no se puede en cosas tan delicadas como estas leyes tramitar sin la prudencia necesaria, también es importante ver qué avance y qué discusión está ya despachada, es decir, que no vamos a hacer toda la discusión nuevamente, y creo que es muy importante acelerar la tramitación".

"Esperamos que el Congreso acelere tanto como sea posible, pero también, que finalmente se comprometa a un plazo, porque la promesa de plazo se ha postergado muchas veces", remató.

En tanto, el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, complementó que "está bien preocuparse de que sea una discusión profunda, que las normas sean las adecuadas, que además veamos exactamente cuál es la voluntad política de cada parlamentario y sector al momento de votar, pero al mismo tiempo, hay que mantener sentido de urgencia".

Tras admitir que está de acuerdo con lo planteado por Orsini, puesto que "no legislar hasta total despacho para no sacar una ley fundamental en una sola sesión parece una cosa razonable", aseveró que "los diputados deberían comprometerse frente al país en un calendario que fuera también razonable (...) que las fuerzas policiales y militares todavía no tengan RUF claras, establecidas por ley, es una falta estatal bastante grave".