Sumario de Contraloría: Generales de Carabineros desconocían estudio sobre efectos de balines

En marzo pasado, la Contraloría General de la República inició una recopilación de testimonios de oficiales de Carabineros que aparecieron en el sumario anunciado a mediados de septiembre, que detalla cambios en los cartuchos para escopetas antidisturbios, estudios de distancia y hasta el desconocimiento de un informe de 2012 sobre los efectos de escopetas en el cuerpo humano.

El sumario tiene el testimonio de la perito forense del Servicio Médico Legal y asesora de Labocar Vivian Bustos, quien afirmó que uno de los problemas en el uso de escopetas antidisturbios es la distancia.

"Yo no dispararía, pues es una munición muy insegura; cuando uno dispara es porque quiere darle al blanco. Acá no se puede, no se puede determinar dónde caerá la munición", declaró Bustos, según indica El Mercurio este lunes.

"El uso de la munición de la escopeta antimotín debería solo generar dolor (...) no que se genere un daño irreparable, la pérdida de la funcionalidad del órgano", agregó la perito.

"No tenía conocimiento del informe con anterioridad al estallido"

Las declaraciones en el sumario también revelaron qu,e tras el estallido social, se cambió la munición: se reemplazó el de 12 postas de 8 mm por uno de tres postas de 1,7 mm, adquiriendo 20 mil cartuchos a fines de 2019.

"Producto de las lesiones en muchos ciudadanos, se buscó y presentó la idea de cambiar el cartucho a uno que se conocía y era utilizado por la PDI y -creo- que Gendarmería", dijo en su declaración el general Jean Ronald Camus, confirmando que el uso de la munición de 12 postas quedó para el nivel 5 en un "inminente riesgo de vida del carabinero".

Asimismo, el general Camus afirmó que desconocía el estudio de 2012 llamado "Disparos con escopetas antidisturbios con empleo de cartuchería de goma y sus efectos en la superficie del cuerpo humano", pese a ser elaborado en noviembre de 2012 por la propia institución.

"No tenía conocimiento del informe con anterioridad al estallido. Solo lo conocí con posterioridad (...) Tengo entendido que ese informe estaba a disposición de las capacitaciones en uso de la escopeta", declaró Camus.

Similar testimonio dio el general de Orden y Seguridad Ricardo Yáñez, quien afirmó que conoció el estudio "solo cuando la fiscal Ximena Chong me lo enseñó", en referencia a la investigación sobre los elementos utilizados por Carabineros para dispersar las protestas a fines de 2019.