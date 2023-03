"Telefonazo" de Orsini: General afirma que "cualquiera tiene derecho a reclamar por un procedimiento"

La jefa de la Dirección de Derechos Humanos en Carabineros, general Karina Soza, confirmó que el llamado de la diputada Maite Orsini (RD) que recibió a fines de enero, se debió a una supuesta "vulneración de derechos" que afectó al exfutbolista Jorge Valdivia durante un procedimiento.

En la víspera, La Tercera indicó que el "mago" contactó a la parlamentaria al día siguiente de que Carabineros de la 37° Comisaría le realizara un control de identidad, cuando estaba sin documentos, momento en que "los ánimos se crisparon" y los uniformados lo llevaron hasta la comisaría esposado.

Al llegar a la unidad policial se corroboró su identidad pese a que -según cercanos de Valdivia- nunca se le tomaron las huellas digitales ni otros procedimientos para verificarlo. Tras ello, fue liberado. Orsini le replicó que su derivación a la comisaría no se ajustaba a derecho y que se trataba de apremios ilegítimos.

El exfutbolista pretendía querellarse contra Carabineros, sin embargo, la diputada decidió allanar las cosas y contactar directamente a Soza por el tema, quien a pesar del inédito proceder de la parlamentaria, aseguró a La Tercera PM que "esto se da un contexto de absoluta normalidad".

"Ella me llama en mi calidad de directora de DDHH, manifestándome que al parecer habría habido una vulneración de derechos a Jorge Valdivia, a propósito de este procedimiento en la unidad policial (...) Me dice que habría habido algún tipo de vulneración y que esto generaría una acción legal que, eventualmente, quería efectuar el futbolista", explicó al medio.

A la vez, descartó que Orsini buscara ponerla en contacto con Valdivia: "Yo no hablé con el futbolista, tampoco con la comisaría que asumió el procedimiento, sino que derivé la situación, tal como lo hago con todas las peticiones y situaciones que me llegan desde organizaciones de la sociedad civil (...) Le derivé el tema a un oficial de mi repartición para que averiguara qué había sucedido e indicara si había algún tipo de error procedimental".

"CUALQUIERA TIENE DERECHO A RECLAMAR POR UN PROCEDIMIENTO"

Posteriormente, informó a la diputada que "efectivamente íbamos a indagar, que encomendé esta actuación a un oficial de mi unidad y que el mando de la 37° Comisaría de Vitacura decidió abrir una investigación administrativa para establecer la versión, tanto del futbolista como del procedimiento policial que realmente había ocurrido".

Control de identidad: Qué dice la ley sobre el traslado a la comisaría y cuáles son mis derechos #CooperativaContigo https://t.co/WLirr7AiiS pic.twitter.com/aGD0Xn75WF — Cooperativa (@Cooperativa) March 2, 2023

Soza además recalcó que "está en la esfera de mis atribuciones recibir llamados de parlamentarios, de ministros, de subsecretarios (...) Es habitual, porque es el contexto en que me desempeño. Yo tengo contacto con ellos cuando voy a las comisiones del Congreso, el INDH tiene mi teléfono, la Defensoría de la Niñez también".

"Acá no se interviene y tampoco se hace una gestión en el procedimiento. Yo lo aclaré desde el principio: ella me llama con posterioridad al control, esto se revisa expost. Y en base a eso, la investigación determinará si hubo un error en la fiscalización o no. Cualquier persona tiene el derecho a reclamar por un procedimiento policial", aseveró.

En cuanto a su participación en los hechos, la general indicó que "no veo ningún cuestionamiento hacia mi actuar, porque no hice nada irregular. Esto es algo que es parte de mi trabajo, atender a un parlamentario es parte de esta labor, entonces no hay nada irregular. Lo único que hice fue hacer mi trabajo, así que seguiré trabajando con el mismo ánimo".

TENSIÓN EN RD

En medio de la controversia, el partido de Orsini, Revolución Democrática, ha optado por tomar distancia, no obstante una tibia defensa del timonel Juan Ignacio Latorre, quien esta mañana sostuvo que en la interna se ha establecido que "nuestros principios de probidad, de transparencia, siempre van a guiar la acción del partido".

"Valoramos que la propia diputada se autodenuncie al Ministerio Público y que hoy esté en manos de esa instancia, de investigación, declarar si es que acá hubo una falta, una irregularidad, un eventual delito", agregó el senador, consignó La Tercera PM.

Sin embargo, se apresuró a remarcar que no ha realizado gestiones como la efectuada por Orsini: "Al menos yo no lo hago, no lo he hecho nunca como parlamentario. No sé si otros parlamentarios lo hacen respecto a Carabineros u otros tipo de gestiones. Hay un rol de fiscalización. Todo eso se verá, tanto en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados como en la investigación que la propia diputada pone a disposición del Ministerio Público", recalcó.

El secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, complementó que se mantienen en contacto con el equipo de Orsini, y que "respecto al (eventual) tráfico de influencias, personalmente estoy tranquilo, dado que para que se configure el delito debe haber un interés propio de personas con una relación específica que en este caso no se verifican. Por lo que anticipo que el Ministerio Público debiera ejercer su facultad de no iniciar la investigación, cerrando así este aspecto del episodio".

A pesar de estas declaraciones, el vespertino afirmó que dentro de RD se evidencia una profunda molestia respecto de una mala práctica que puede que no constituya delito, pero sí salpica a un partido oficialista, que por lo demás ha basado gran parte de su perfil en separar aguas de las costumbres de la "vieja política".

Desde el Ejecutivo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana -quien ya había salido en defensa de Orsini por ataques en su contra debido a su relación con Valdivia-, se limitó a comentar que "ya hay una autodenuncia y habrá que ver lo que se pronuncien las instituciones respectivas".