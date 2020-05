Tras solicitud de las defensas, Justicia postergó nuevamente juicio del caso Huracán

El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió postergar nuevamente la audiencia de preparación del juicio oral por el bullado "caso Huracán", que debía comenzar este lunes, por las "dificultades" que representarían llevar a cabo el proceso mediante videoconferencias, modalidad utilizada actualmente en medio de la pandemia de coronavirus.

Finalmente, en el tribunal se realizó hoy una audiencia de cautela de garantías, donde la magistrada Ruth Martínez Velásquez acogió la solicitud de las defensas de los imputados Gonzalo Blu, Patricio Marín y Leonardo Osses, que plantearon "las dificultades que reviste la accesibilidad a la audiencia por videoconferencia" para el juicio.

De esa forma, y pese a la oposición manifestada por el Ministerio Público y partes querellantes, como el Consejo de Defensa del Estado y la Intendencia de La Araucanía, la audiencia de preparación del juicio fue reagendada para el 28 de septiembre próximo, a las 08:30 horas.

Asimismo, la jueza acogió la cautela de garantías de las defensas y ordenó a la Fiscalía que, en el más breve plazo, ponga a disposición de los abogados de todos los imputados la totalidad de la prueba documental de la causa -material y digital-, para no afectar las garantías procesales de los imputados.

En tanto, desestimó la solicitud de la defensa de Osses, ex oficial de la Unidad de Inteligencia de Carabineros, que pedía su sobreseimiento temporal y, en subsidio, se lo dejara con la medida cautelar de firma; las peticiones fueron rechazadas ya que, consideró la magistrada, no han variado los antecedentes que la Corte de Apelaciones de Temuco tuvo a la vista cuando le sustituyó, hace dos semanas, la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La audiencia de preparación del juicio oral ya ha sido postergada varias veces: primero, en marzo, tras solicitud del abogado defensor Javier Jara, por coincidir con el juicio por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, en el cual también defiende a imputados y que también ha sido aplazado en varias oportunidades, actualmente fijado para el 6 de julio.

El otro aplazamiento del juicio de "Huracán" fue en abril, a causa de la situación de la pandemia de coronavirus en la región, cuando se decidió postergarlo para hoy, día en que volvió a cambiar de fecha.

En la causa están imputados el ex jefe de Inteligencia Policial, general Gonzalo Blu; los ex oficiales Patricio Marín, Leonardo Osses, Marcelo Teuber y los ex uniformados Manuel Riquelme, Cristián Pérez, Manuel Cavieres, Marcos Sanhueza, Darwin Váquez, Marvin Marín y Héctor Olave, y un civil, el "profesor" Álex Smith.

La acusación de la Fiscalía, que solicita penas de hasta 25 años para algunos, imputa los delitos consumados de asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa, entre otros.