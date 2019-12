Ubilla repudió golpiza a carabinero: Delincuentes cobardes se concertaron para matarlo

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), condenó el ataque que sufrió un carabinero el jueves en el sector del Parque Forestal, donde una turba lo golpeó en reiteradas ocasiones y le robó su arma de servicio.

El hecho se registró en la intersección de Irene Morales con Merced, donde el sargento 2° Danilo Matamala, de 34 años, fue golpeado por cerca de 30 personas, quienes le sustrajeron su arma, según información de Carabineros.

"Un grupo de cobardes atacaron a un carabinero de manera brutal. Uno ve las imágenes y el audio de esas imágenes donde se ve que hay una concertación de un grupo de delincuentes que intenta, diría yo, matar a un carabinero que estaba cumpliendo funciones de servicio público", recalcó Ubilla.

El subsecretario valoró la "efectividad y eficacia" de la Policía de Investigaciones y Carabineros por la detención de algunos sospechosos, uno de los cuales portaba uno de los elementos sustraídos al uniformado.

Particularmente, se detuvo a tres personas, de las cuales dos de ellas pasaron a control de detención por el delito de receptación.

En tanto, el sargento agredido, Danilo Matamala, relató que "al vernos, se abalanzaron contra nosotros de inmediato, comenzaron a arrojarnos piedras sin miedo a nada, sacamos a mi sección del lugar en el repliegue uno de estos individuos me da un golpe con un palo en el casco, me toman del chaleco y me arrojan al suelo y ya estando en el suelo se abalanza una cantidad de individuos a golpearme y agredirme, no podría decir cuántos eran".

"Quiero condenar absolutamente los hechos de violencia, decirle a la gente que no hay ningún motivo que pueda explicar esta conducta de este grupo", señaló Ubilla, tras participar en un operativo de expulsión de 56 ciudadanos extranjeros, entre ellos, peruanos, venezolanos y colombianos.

Subsecretario Ubilla junto al director de la PDI, supervisó operativo de expulsión de 55 ciudadanos extranjeros,12 de ellos por participar en saqueos y hechos de violencia tras el 18 de octubre. pic.twitter.com/WafU2wiV73 — Subsec. del Interior (@Sub_Interior) 13 de diciembre de 2019

De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, de las 56 personas, 42 son expulsadas por razones administrativas, 14 por motivos judiciales y 12 por irregularidades al haber ingresado al país. Varios de ellos participaron en saqueos en medio de la crisis social.