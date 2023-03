Viuda de suboficial Salazar a Boric: Demuestre con hechos lo que dice en sus discursos

Marly Victoriano, viuda del cabo primero Álex Salazar -ascendido póstumamente a suboficial mayor-, emplazó este lunes al Presidente Gabriel Boric a que traduzca en "acciones concretas" sus palabras respecto al apoyo a las policías y el combate a la delincuencia.

El suboficial Salazar murió a mediados de mes tras haber sido atropellado intencionalmente durante una fiscalización en el Barrio Estación de Concepción; y esta fin de semana Carabineros sumó una nueva mártir: la sargento segunda Rita Olivares, quien murió baleada por delincuentes la madrugada del domingo, cuando acudía a un procedimiento por un asalto en Quilpué.

A través de una carta abierta, Victoriano recordó que su marido "estaba cumpliendo su deber y defendiendo a los inocentes, y perdió la vida en eso", lo mismo que la sargento Olivares, una "nueva víctima de la inacción y negligencia en darles protección y herramientas necesarias a los carabineros".

"¿De qué me sirven las condolencias y palabras de aliento de parte suya y de sus ministros, si no llevan de la mano acciones concretas? Las familias de los carabineros necesitamos hechos, no palabras. Necesitamos compromisos, no promesas", enfatizó.

En ese sentido, exhortó: "Por Rita, por Álex y por todos los mártires, le exijo, Presidente Boric, que le ponga discusión inmediata a la ley Sargento Retamal. A esa ley y no a otra, porque es la única que realmente protege y da herramientas para luchar contra los delincuentes".

La "Ley Retamal", bautizada con ese nombre en homenaje a un carabinero que fue asesinado en octubre pasado en San Antonio, establece la "legítima defensa privilegiada" para los policías (boletín 15444-25): se encuentra todavía en su primer trámite legislativo, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, y no integró el listado de 16 proyectos a los que el Gobierno les ingresó urgencia hace dos semanas.

"Está en sus manos que esa ley se pueda votar esta semana. En sus manos, de nadie más. Demuestre con hechos lo que ha venido diciendo en sus discursos", sentenció la viuda del suboficial Salazar.

DELEGACIÓN PROCEDE A CLAUSURA DEL LOCAL QUE ERA FISCALIZADO

La última jornada, la Delegación Presidencial Regional del Biobío confirmó la decisión de clausurar el local de expendio de bebidas alcohólicas, ubicado en la calle Prat 574 de Concepción, el que estaba siendo fiscalizado por Salazar cuando se produjo el fatal atropello intencional.

La delegada Daniela Dresdner dijo que ya le remitió el decreto a Carabineros, para su cumplimiento, no obstante que el dueño del recinto tiene un plazo de tres días para apelar.

"Lo que ya hicimos, que estaba en nuestra competencia, es entregar la petición de clausura a Carabineros. Existe un proceso donde el dueño puede apelar y pasa a un juzgado, y tiene que resolverlo un juez. Pero en este momento está la petición de clausura y Carabineros le va a dar curso en los próximos días. Es una dirección específica, y la facultad que tenemos es asociar a un lugar específico con un delito, y por esa razón pedir la clausura, y es lo que hemos hecho", explicó.