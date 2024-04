Yáñez descartó acuerdo de salida: "No puedo pactar nada, si tengo un jefe"

"Mientras existan todavía trámites hay que esperar", dijo este viernes el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, luego de que ayer la Corte de Apelaciones de Santiago declarara inadmisible su recurso de amparo preventivo interpuesto contra el Ministerio Público.

De esta manera, el jefe policial comienza a quedarse sin cartas para evitar su formalización, que tendrá lugar el 7 de mayo en el Séptimo Juzgado de Garantía: en la audiencia también serán imputados su antecesor, Mario Rozas, y el exsubdirector Diego Olate, todos por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, época en que el actual general director ejercía como director nacional de Orden y Seguridad.

Recién el martes el Tribunal Constitucional (TC) ya había frustrado otro intento de Yáñez al rechazar la solicitud de suspender la audiencia, aunque aún no resuelve el fondo del requerimiento por inaplicabilidad, que también apunta a la actuación de la Fiscalía. Rozas ha optado por el mismo camino, también sin éxito.

Las resoluciones del TC y de la Corte de Santiago dejan contra las cuerdas al general director, puesto que a fines de marzo la ministra del Interior, Carolina Tohá, había planteado un criterio bajo el cual los funcionarios del Gobierno que lleguen a ser formalizados por algún delito deberían renunciar a sus cargos para que la investigación no afecte a las instituciones. En La Moneda explican que no se trata de un juicio adelantado, sino un resguardo del adecuado funcionamiento de los organismos públicos.

De esa manera, Yáñez podría verse públicamente forzado a dar un paso al costado de la institución en mayo, sólo meses antes de concluir en noviembre su período de cuatro años como general director. Pero una versión de prensa sostiene queocurriría antes: según El Mostrador, la renuncia se producirá inmediatamente después del desfile por el "Día del Carabinero", que se celebra este sábado 27 de abril, fecha supuestamente negociada y acordada por La Moneda.

"Yo no puedo pactar nada, si yo tengo un jefe", aseguró el director de Carabineros requerido por la prensa al respecto.

Yáñez sostuvo que "las personas que tenemos cargos directivos a nivel nacional tenemos algo que no tienen todas las autoridades, que es la confianza del Presidente de la República"

En relación a su alocución por el "Día del Carabinero", el general prometió "un discurso con un contenido muy emotivo que da cuenta de años de gestión".

"Yo creo que las expectativas son normales", sentenció.

SIN PRECEDENTES, DICE RN

El debate político por el futuro de Yáñez se ha mantenido desde que se anunció su formalización en enero pasado, pero incrementó aún más esta semana tras el rechazo a su requerimiento ante el TC. Desde Apruebo Dignidad, el ala más izquierdista del oficialismo formado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, han apuntado a que sea el propio director de Carabineros el que entregue una señal prontamente y renuncie a su cargo, algo que levantó desconfianzas en la oposición.

"Esto no tiene precedentes", fustigó la jefa de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón.

La parlamentaria advirtió que "ahora los generales directores de Carabineros van a depender de los fiscales del Ministerio Público o de las tesis políticas del Gobierno de turno. Realmente impresentable".

Añadió que "esto confirma que el discurso de apoyo a Carabineros del Presidente Boric termina cuando comienzan las presiones de Apruebo Dignidad. La salida del general Yáñez es una muestra más de esa desconfianza histórica del Frente Amplio y del Partido Comunista contra Carabineros y llega en el peor de los momentos, cuando necesitamos apoyar a quienes son nuestra última esperanza frente a la delincuencia".

VALLEJO: "LA FECHA NO DETERMINA LA DEFINICIÓN"

Más temprano, la ministra vocero de Gobierno, Camila Vallejo (PC), descartó referirse a la supuesta negociación entre Yáñez y el Ejecutivo: "Nosotros no hablamos por la prensa las conversaciones que se puedan tener entre Interior o el Presidente y el general director u otra autoridad".

"El sentido del criterio (Tohá) lo sostenemos. Puede no gustarles a algunos y puede gustarles a otros, decir que debió haber sido antes, está bien, es parte del debate político; sin embargo, el Gobierno ya tomó una posición sobre esto que sostiene", reiteró.

Sobre la salida de Yáñez, Vallejo también evitó dar un día exacto: "No quiero hablar de fechas. El 7 de mayo es la formalización, pero esto no se trata si es el día antes, el día mismo o el día siguiente. No es lo relevante un día más o un día menos. No es lo que determina la definición", aseveró.