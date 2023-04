Yáñez y detención de imputados por crimen de Palma: "Cumplimos la promesa que le hicimos a la familia"

"Hemos cumplido la promesa que le hicimos a la familia". De esta manera el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, valoró este lunes la detención de dos presuntos involucrados en el crimen del ahora suboficial mayor Daniel Palma, asesinado la semana pasada en medio de una fiscalización en la comuna de Santiago.

"Primero que nada, quiero agradecer a toda la comunidad por toda la información que hicieron llegar a través de diferentes canales para poder obtener antecedentes que permitieran ir dilucidando los hechos", destacó el líder de la policía uniformada.

En esta línea, valoró también el trabajo realizado por el fiscal que lidera la investigación, Felipe Olivarí, y del equipo investigativo de la Dirección de Investigación Criminal del OS-9, quienes "no han descansado desde el primer momento" para dar con los responsables.

"Cuando digo que no están descansados, es porque no han dormido y han trabajado incansablemente para poder lograr la detención hoy de dos personas que se encuentran vinculadas directamente en los hechos fatales que ocurrieron el día en que falleció el suboficial mayor Daniel Palma", puntualizó Yáñez en un punto de prensa.

Además, aunque no quiso entrar en detalles de la investigación, dio cuenta que están agradecidos porque "hemos cumplido con la promesa que le hicimos a la familia... esto trae un poco de tranquilidad a sus deudos, particularmente a la familia institucional y a sus compañeros".

SE MANTIENEN LAS DILIGENCIAS

La detención de estos dos sujetos también fue abordada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien agradeció el trabajo policial y de los fiscales a cargo de las diligencias, las que seguirán "hasta que se esclarezca completamente lo ocurrido".

"Vamos a seguir trabajando tal como lo hicimos con los presuntos asesinos del suboficial mayor Alex Salazar, que hoy se encuentran en prisión preventiva. Tal como los fiscales lo hicieron con los presuntos asesinos de la suboficial mayor Rita Olivares", puntualizó el líder del Ministerio Público.

A esto sumó que hoy los fiscales "cumpliendo con su promesa, con su rol institucional, están poniendo a disposición de la Justicia dos detenidos más, imputados por el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. Eso nos tiene satisfechos, pero vamos a seguir trabajando tal como lo hemos venido realizando".

En cuanto a los detalles de las diligencias, el fiscal Olivarí afirmó que se trata de un trabajo "robusto con bastante evidencia científica, declaraciones y todo lo que hemos podido recabar en estos cuatro días desde que sucedió este lamentable crimen", logrando en esta jornada dos personas detenidas "con presunta participación" en el asesinato.

"Hoy en la tarde, en la audiencia de formalización, se van a ventilar todos esos antecedentes. Vamos a poder demostrar ante el Tribunal las evidencias que tenemos al momento y las diligencias que estarían pendientes tanto para los imputados como los que aún no han sido detenidos", puntualizó el persecutor.

En esta línea, afirmó que una de estas personas buscadas es Carlos Cortez, cuya imagen ya ha sido revelada tanto por la Justicia como por la prensa, como otros presuntos involucrados que se están tratando también de identificar y detener.

De todas maneras, adelantó que ambos detenidos "tienen participación en estos hechos" y que se encuentran determinando "si las vinculamos en calidad de autor, en calidad de cómplice o encubridor, ya que hay diligencias todavía que están pendientes y lo vamos a ventilar en la audiencia de formalización".

GOBIERNO DESTACÓ TRABAJO POLICIAL Y DE LA FISCALÍA

Desde el Gobierno, en tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el mensaje que dejan estas detenciones es que "hay instituciones que tienen la capacidad para garantizar a Chile que no va a haber impunidad en delitos de esta naturaleza".

"El trabajo que ha sido sin detenerse de la Fiscalía y de Carabineros, ha permitido llegar al punto de detenciones que no son fáciles, producto que no hay constancia de la identidad clara, no hay huellas y por tanto, eso hace más difícil poder identificar a los responsables", dijo la autoridad, que destacó que pese a esto hoy se haya atrapado a dos criminales.