Comisión de Defensa citará a comandantes en jefe y a ministro Prokurica por denuncia a La Red

La presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz (PC), pedirá citar a los comandantes en jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, por la polémica generada por una parodia al Ejército emitida por el canal La Red.

La parlamentaria dijo que las críticas de las FFAA al segmento humorístico son "un grave atentado a la libertad de expresión, de amenazas, que es absolutamente intolerable. No es posible en un estado democrático, que las Fuerzas Armadas por sí y entre sí manifiesten una opinión, cualquiera sea, menos respecto de una expresión de un medio".

"Es muy peligroso, es muy delicado y es muy necesario que no solo la Comisión de Defensa, sino que todos los actores políticos se pronuncien sobre esta situación", dijo.

Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, aseveró que "a nuestro juicio, como Chile Transparente, no corresponde que lo hagan ni juntos ni separados. Es la autoridad civil por donde ellos deben canalizar aquellas inquietudes, por más allá que esta sátira los haya afectado directamente".

"La sátira es un género absolutamente respetado, parte de la libertad de expresión y por supuesto las Fuerzas Armadas no tienen nada que opinar acerca de aquello", puntualizó.

Sin embargo, el diputado Luis Pardo (RN) entregó su apoyo a las Fuerzas Armadas, indicando que "a mí no me parece que los comandantes en jefe o las ramas de la defensa incurran en violar el principio de no deliberación política. Si uno ve la parodia, es claramente una parodia tremendamente injuriosa, que desorienta y tergiversa completamente lo que es la doctrina de las instituciones armadas y por lo tanto lo que han hecho los distintos mandos militares es repudiar y rechazar algo que va, no solo en contra de las instituciones armadas, sino que contra la propia democracia".

POSIBLE INTERPELACIÓN A PROKURICA

En paralelo, los diputados del Frente Amplio Jorge Brito (RD) y Gabriel Boric (CS) buscarán las firmas necesarias para realizar una interpelación al titular de Defensa.

"Las Fuerzas Armadas en Chile durante demasiado tiempo se han acostumbrado a una excesiva autonomía y gran opacidad en su funcionamiento", sostuvo el presidenciable, estimando que "los comunicados que ayer sacaron las tres ramas son derechamente inaceptables, y constituyen una violación del rol que les corresponde cumplir en una democracia".

"Es por esto que decidimos interpelar al ministro de Defensa en atribución de nuestra facultad fiscalizadora -continuó Boric-, puesto que el respaldo que les prestó ante esta acción nos parece que contraviene los principios de un Estado democrático de Derecho".