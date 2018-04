Contraloría remarcó que uniformados no deben recibir sueldo por Mutualidades

La Contraloría salió a zanjar esta discusión en torno a los llamados "sobresueldos" que estarían recibiendo los altos mandos de las fuerzas policiales y armadas por integrar los directorios de las llamadas Mutualidades, entidades en las cuales los uniformados están obligados a contratar seguros de vida.

Fue en el programa "Informe Especial", de TVN, donde se reveló que en promedio, las máximas autoridades de la PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas reciben unos dos millones de pesos extras en sus sueldos por integrar estas instancias.

Desde el órgano contralor explicaron que los altos mandos de las instituciones citadas "no deben recibir estas remuneraciones, pues corresponde a trabajos que deben cumplir en el normal desarrollo de sus funciones".

"En el perfil del cargo del comandante en jefe está ser parte del directorio de la Mutualidad, pero eso no conlleva una retribución adicional, si eso es parte de su trabajo. Al revés, sería un conflicto de interés. Nosotros no tenemos dudas sobre eso", enfatizó el contralor Jorge Bermúdez.

En tanto, el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, apuntó que "la Mutualidad tiene una ley especial y uno representa al Ejército en ese directorio, por lo tanto, está dentro de los estatutos, por lo tanto, no tengo nada que estar escondiendo. La misma Contraloría, a través de un recurso que hizo el Ejército, ha entendido que tiene una disposición especial, tiene una ley especial la Mutualidad, que no es comparable con Carabineros".

Ex ministro: Nunca se había objetado que recibieran esa remuneración

Sobre este tema, en El Primer Café de Cooperativa, el ex ministro de Defensa José Antonio Gómez comentó que "este tema es muy antiguo, no es un tema de hoy día. Lo que sucede es que la prensa no develó este tema, este fue un análisis que hizo la Contraloría General de la República y ese informe es el que da cuenta Informe Especial, no es una investigación periodística".

"En mi opinión, el comandante en jefe de cualquier institución debiera participar en esta Mutual sin remuneración, y eso podrían hacerlo de inmediato, generando la posibilidad de actuar sin recibir esa remuneración", remarcó la ex autoridad.

Gómez enfatizó que "nunca se había objetado que recibieran esa remuneración, esa es la diferencia, por eso es que en este minuto hay una decisión administrativa distinta. La recibieron por muchos años, el contralor tomó una decisión administrativa, pero no es que no correspondía".

Entre los altos mandos que reciben estos dineros figuran en Carabineros el actual general director, Hermes Soto, ex miembros del círculo cercano al ex general Bruno Villalobos, y el director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, y el ex general director Gustavo González Jure, quien ocupa el cargo de gerente general de la Mutualidad.