Boric: Los militares no están para hacer control de orden público en las poblaciones

El Presidente Gabriel Boric precisó que, si bien evalúa la solicitud del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), respecto a un despliegue militar en Santiago que ayude a las policías en medio de la crisis de seguridad, ésto sólo se hará mediante la ley de protección a infraestructura crítica.

Ante los cuestionamientos que generó en el Frente Amplio el que admitiese que "no se cierra" a lo planteado por el jefe comunal, el Mandatario aclaró que conversaron sobre las alternativas más viables para aplicar tal medida, recalcando que para ello, se debe aprobar la ley que regula la mencionada normativa.

Para acelerar el trámite de la propuesta, que está radicada en la Comisión de Defensa del Senado hace varios meses, falta llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas sobre qué se va a considerar como infraestructura crítica, así como despachar el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza.

Considerando este escenario, durante una declaración a la prensa ayer en Curicó, el Presidente sentenció que "los militares no están entrenados para hacer control del orden público, por lo tanto, no es labor de los militares estar en las poblaciones haciendo control del orden público, porque esa labor le corresponde a las policías. Me parece que ese tema hay que zanjarlo ya".

"Dicho esto, si es que logramos tener un acuerdo en función de un debate -que también se ha dado en otros países- respecto a ciertas labores que eventualmente pudieran cubrir los militares, que liberen a policías para poder realizar estas intervenciones, como la que se hizo ayer en la toma de Maipú, estamos totalmente disponibles no sólo para evaluarlo, sino que para implementarlo con todas las exigencias que demande la ley", pronfundizó Boric.

Temprano este jueves, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, complementó en Cooperativa que "con esa ley (que regula la reforma) vigente, tenemos que ver cuáles son las medidas concretas que se adoptan, pero obviamente es un complemento, donde la labor fundamental siempre la deben realizar las policías".

"TRIUNFO DEL SENTIDO COMÚN", DICE EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

En la víspera, varios oficialistas salieron a cuestionar la forma y el fondo de la propuesta: "Tal como en mis siete años como parlamentaria, voy a seguir votando en contra de enfrentar el problema de la seguridad pública con militares", anunció la diputada Maite Orsini (FA).

No obstante, el independiente Jaime Araya, que integra la bancada PPD, estimó que "lo del alcalde Vodanovic marca un punto de inflexión en la trayectoria de seguridad en nuestro país".

"Algunas personas han dicho que esto es una derrota ideológica, y yo creo que más bien es un triunfo del sentido común", destacó el diputado de Socialismo Democrático.

Por otra parte, sorprendió el respaldo a esta idea de su par comunista Karol Cariola, quien expresó su disponibilidad para discutir un proyecto que establezca que los militares realizarán tareas administrativas o cuidado de infraestructura crítica.