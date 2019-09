Esposa de ex comandante Oviedo declara en caso Pasajes

En calidad de testigo declara este martes Marianne Stegmann, la esposa del general en retiro Humberto Oviedo, investigado por la arista viajes del fraude en el Ejército, ante la ministra en visita Romy Rutherford.

Ayer se conoció la declaración que el ex comandante en jefe realizó ante la ministra en visita en diciembre del año pasado y en que, según publicó el diario La Tercera, la jueza le preguntó por 31 comisiones de servicio al extranjero en las que el general en retiro reconoció que él y su señora se tomaron vacaciones pagadas con fondos de la institución.



En la declaración, el ex comandante en jefe aseguró que sus viajes fueron bajo la normativa existente y que nunca hubo reparos aunque luego reconoció que el procedimiento a través de las empresas de turismo nunca debió existir.

Respecto a este mecanismo que era habitual, el presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Jorge Brito (RD), pidió "al Ministerio de Defensa que no se comporte como los anteriores ministerios de Defensa, que propicie un cambio institucional en el cual la gestión y la administración de los recursos financieros estén alojados en el Ministerio".

En ese sentido, busca que existan "las garantías de que los militares se dedicarán a la defensa y que el Ministerio se dedicará a la administración, a la contabilidad y a ejercer el liderazgo y control sobre los recursos públicos".

Este jueves, Oviedo declarará nuevamente ante la ministra en visita por el cuaderno "empresas de turismo", lo que podría dar paso a su eventual procesamiento por fraude al Fisco en la arista que había sido congelada luego que el Tribunal Constitucional paralizara el caso tras un requerimiento de la defensa.

El ex número uno del Ejército se encuentra procesado por malversación de caudales públicos, mal uso de gastos reservados por más de 4.500 millones de pesos.

Comandante Martínez: "El Ejército no tiene ninguna opinión"

Durante una actividad realizada en La Moneda, fue consultado al respecto el actual comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien evitó referirse a la situación de su antecesor.

"Yo no tengo nada que decir con respecto a eso (...) el Ejército no tiene ninguna opinión", sostuvo.

Quien sí tuvo palabras al respecto fue el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien respondió a la postura del diputado Brito y aseguró que "yo creo que no es posible culpar a los ministros de Defensa, porque su rol no es fiscalizar los gastos, sino que hacer política de defensa. Yo creo que lo que está en falta ahí fue Contraloría, que no fiscalizó bien dichos gastos"

"Es muy difícil, porque son precisamente gastos reservados, que no se rinden al Ministerio de Defensa, sino que se rinden a la Contraloría y es ella la que tiene que visar la corrección de los gastos", agregó.