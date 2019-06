Ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo declaró ante la jueza Rutherford

El ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo, quien quedó detenido este martes mientras se define su procesamiento por malversación de caudales públicos, se presentó a declarar este miércoles ante la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford.

Oviedo también declaró ayer martes en su domicilio en la comuna de Vitacura ante la magistrada, quien investiga al general en retiro inculpado por una de las aristas del fraude en la institución castrense, instancia tras la que se decretó su detención.

La medida fue tomada mientras se define su procesamiento en un plazo de cinco días por malversación de caudales públicos vinculada al mal uso de los gastos reservados del Ejército.

La diligencia se extendió por cerca de dos horas y se realizó un careo con ex jefe de finanzas del Ejército Jozo Santic, procesado y detenido por fraude al Fisco en otra de las aristas del fraude en la institución.

"Se habla de que estarían investigando 2.500 millones pero la verdad, como les dije ayer, no tenemos ningún antecedente concreto en la causa, tenemos la información de los medios y mientras no tengamos el conocimiento sobre las piezas sumariales que lo justifican, no nos vamos a referir a ese punto", dijo el abogado defensor Gonzalo Rodriguez.

La investigación se centra en el mal uso de estos gastos reservados, sin embargo, no se verá la arista que indaga las irregularidades con las agencias de turismo.

Gobierno: Es un delito extraordinariamente grave

El ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió a este caso y afirmó que se deben imponer las sanciones más duras al ser un "delito extraordinariamente grave".

"Los tribunales han expresado, sus conductas constituirían el delito de malversación de caudales públicos, un delito extraordinariamente grave. Lo que corresponde es que la justicia haga su tarea, investigue con total independencia a fondo", indicó el ministro.

"De probarse definitivamente estos graves delitos, que se apliquen las más duras sanciones. Quien utiliza mal los gastos reservados de las Fuerzas Armadas, le causa un gravísimo daño a la seguridad exterior de nuestro país y a la defensa de la soberanía", sentenció.