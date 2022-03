Fraude en el Ejército: CDE demandó a 11 oficiales (r) y pidió la devolución de 565 millones de pesos

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a 11 oficiales en retiro del Ejército y solicitó la devolución superior a los 565 millones de pesos por la arista civil denominada "empresas de turismo", en el marco de la investigación por uso fraudulento de fondos reservados en la institución castrense que encabeza la ministra en visita Romy Rutherford.

Esta indagatoria, que aborda comisiones irregulares de servicio en el extranjero realizadas por oficiales y suboficiales, cuenta con más de una decena de funcionarios encausados.

Según informó hoy el diario El Mercurio, los involucrados en esta demanda del CDE son el ex comandante en jefe Humberto Oviedo por 62.811.967 pesos; el coronel (r) Fredis Jara, ex jefe de la Sección de Pasajes y Fletes, por más de 150 millones de pesos; y su sucesor en el puesto hasta 2013, el coronel (r) Juan Cornejo de La Fuente, por más de 72 millones de pesos.

A ellos se suman los generales en retiro Werther Araya (62 millones de pesos), John Griffith (50 millones de pesos), Guillermo Porcile (50 millones de pesos) y Alejandro Villagra (34 millones de pesos).

También fueron demandados los ex tenientes coroneles Rodolfo Hidalgo (33 millones de pesos) Segio Vásquez (28 millones de pesos) e Iván Faber (más de 11 millones de pesos) y el coronel (r) Jorge Nanjari, por poco más de 10 millones de pesos.

La lista entregada por el CDE no incluye a todos los involucrados en este caso de fraude, dado que varios de los ex militares han ido restituyendo los fondos de manera voluntaria desde el 2019.

Sobre esta arista investigativa, el pasado martes se informó que el ahora ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, recibió una citación formal a declarar en calidad de inculpado por parte de Rutherford. La fecha era el jueves, pero el ex funcionario militar no se presentó.

A pocos días de entregar el mando a su sucesor, el general Javier Iturriaga, Martínez conoció el oficio que lo convoca como presunto involucrado en las aristas "Pasajes y Fletes" -uso irregular de dinero asignado para viajes oficiales- y "Gastos Reservados".