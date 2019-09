General (r) Oviedo reconoció que sus vacaciones fueron pagadas con fondos fiscales

El ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo reconoció ante la jueza Romy Rutherford, quien investiga el fraude en el Ejército, que en 2011 tomó vacaciones junto a su esposa en República Dominicana con cargo a fondos fiscales, lo que repitió al año siguiente en un viaje a México.

De acuerdo con una publicación de La Tercera, esta declaración se produjo en diciembre de 2018 y está contenida en 28 carillas con información de la arista "empresas de turismo" de la investigación.

El relato del general en retiro revela que en 2011, antes de asumir su misión como agregado de defensa adjunto en la misión militar de Chile en Washington, "hice uso de mis vacaciones, por el término de seis días, el que pedí por escrito y autorizó el Estado Mayor General del Ejército. Viajé con mi señora en ese momento y lo hicimos con destino a Punta Cana, en República Dominicana. El viaje, me refiero a los pasajes, me parece que aparte de la estadía mía y la de mi señora, se pagó con cargo a la orden de pasaje fiscal que pagó el Ejército".

"Lo que sí recuerdo es que yo viajé en clase ejecutiva, que era lo que me permitía el cargo de general que detentaba a esa época", agregó Oviedo.

Además, declaró que eligió la agencia Latrach, empresa investigada por el fiscal José Morales por presunto fraude al fisco.

La explicación

El ex comandante explicó a Rutherford que "yo no recibí una suma de dinero, sino que la orden de pasaje fiscal la recibió la agencia de viajes y me señaló que tenía una cantidad de dinero que me alcanzaba para usarlo tanto para los pasajes como para la estadía en Punta Cana. Lo que no recuerdo es si alcanzó con esta suma o yo tuve que pagar un diferencial. Yo no pagué desde mi patrimonio esta cantidad correspondiente a los pasajes".

En ese momento, según publica el diario, Rutherford le mostró un comprobante de egreso del 22 de noviembre de 2011, respecto al que Oviedo respondió que "reconozco mi firma estampada en este documento y que es al que yo me refería cuando hablaba de la orden de pasajes".

"Si bien efectivamente el documento dice que a mí se me entrega la cantidad de 8.941 dólares por concepto de reembolso (...) En realidad ese dinero me lo entregaron y lo destiné a pasajes y estadías. Efectivamente ese documento no corresponde a la orden de pasajes que yo conozco como tal", agregó.

De la misma forma, la ministra en visita le mostró la factura por dicha cantidad de dólares equivalente a más de 4 millones de pesos por lo que confirmó que "efectivamente con el dinero que yo solicité por concepto de reembolso se pagaron los pasajes míos de mi señora y la estadía en Punta Cana, en un hotel cuyo nombre no recuerdo, con sistema de comidas todo incluido".

Al respecto, agregó que "a mí nadie me dijo que yo no podía gastar este dinero en estadía o, en su defecto, solicitar su devolución en el caso que el valor de los pasajes fuera menor. Efectivamente el valor de los pasajes era más barato de lo que yo pedí por concepto de reembolso".

De esta forma, Oviedo confirmó que "efectivamente las vacaciones mía y de mi señora se costearon con fondos fiscales".

Otros viajes

En total publica el diario, la jueza lo interrogó por 31 comisiones al extranjero. Entre ellos también había uno de Washington a Santiago, cuando finalizaba su misión militar en Estados Unidos.

Al respecto, Oviedo señaló que al regreso de dicha comisión, "decidimos con mi señora realizar el regreso a Chile vía Mexico, particularmente fuimos a Ciudad de México y a Tulum. Hice uso de mis vacaciones pendientes para lo cual solicité al Ejército su otorgamiento".

"No recuerdo si es que yo pagué directamente este viaje y luego pedí la devolución o si se facturó directamente al Ejército. Efectivamente mi estadía y la de mi señora en México, se pagaron con cargo a los fondos fiscales enterados por el Ejército", manifestó.

"Hago presente que mi señora también tenía derecho a pasajes, pero no al pago de sus vacaciones, como yo tampoco lo tenía y me remito a lo anteriormente señalado respecto a esto. Permanecimos seis noches en la ciudad de Tulum con sistema todo incluido, entre el 24 y el 30 de enero de 2012. En Ciudad de México estuvimos dos días, pero no se pagó estadía porque estuvimos en la casa del agregado militar", explicó el general.

Además, el general en retiro entregó testimonio sobre otros viajes a Londres, París, Milán, Berlín, Madrid, Venecia, Munich y otra misión a Tel Aviv donde también estuvo en Francia.

En todos estos casos declaró que sus viajes fueron costeados por el fisco tanto para él como para su señora.

"Los viajes fueron de acuerdo a la normativa existente"

Al final de su declaración, el general en retiro realizó un análisis sobre el procedimiento que utilizó.

En ese sentido, publica LT, "quiero reforzar la idea que mis viajes antes y durante mi mandato como comandante en jefe del Ejército fueron de acuerdo a la normativa existente y nunca contradije las instrucciones que emitía la Sección Pasajes y Fletes".

"Lo que quise decir es que la asignación que se hacía o la empresa que uno elegía o le asignaban, al permitir esta especie de 'canje' yo creía que, dado que nunca la agencia me hizo un reparo, eso debía estar de acuerdo a la norma. Tampoco recibí nunca un reparo de Pasajes y Fletes o del Comando de Personal, en cuanto a si yo estaba haciendo un mal uso al pagar mis vacaciones y la de mi señora con fondos fiscales, indico que, no me hice ningún reparo porque entendía que estaba dentro de la norma", agregó.

"Viéndolo hoy día, en realidad pudo haber existido otra forma de proceder o sin las empresas de turismo. Además, nunca existió reparo escrito por parte de la Contraloría del Ejército (Cotrae) ni de la Contraloría General de la República, que me pudo haber hecho ver que mi que esto no estaba correcto, aún cuando yo lo hice. Efectivamente este procedimiento a través de las agencias de viaje nunca debió existir", declaró.

La investigación del caso en que la ministra Rutherford investigaba a Oviedo por dos aristas del fraude en el Ejército, no pudo seguir adelante ya que el general en retiro recurrió al Tribunal Constitucional para frenar la causa, por lo que se congeló por siete meses hasta el pasado 2 de agosto, cuando el tribunal rechazó el recurso de inaplicabilidad del ex comandante.