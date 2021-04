Gobierno descartó "deliberación" de las FFAA y aseguró que en Chile hay plena libertad de expresión

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, negó que el Ejército de Chile incurriera en "deliberación" al cuestionar la parodia de un militar emitida en un programa de humor de La Red en una carta enviada a la directiva de la estación la semana pasada.

"Algunos han preguntado si es que ha habido o no deliberación, y nuestra respuesta es que creemos que no la ha habido, toda vez que es la propia Contraloría la que establece cuáles son los límites de la deliberación, y es referirse a ámbitos políticos partidistas, o a una política pública que no tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Ello no ha sucedido", expuso en una alocución desde La Moneda.

Tras valorar la labor de los oficiales del país durante la pandemia, el secretario de Estado afirmó que "el Ejército emite una opinión expresando una molestia por una parodia, en que consideran que se ofende, se denosta y se ridiculiza el trabajo de hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas".

Por ende, Bellolio estimó que "la libertad de expresión está en pleno ejercicio en nuestro país", por cuanto "somos una democracia en que las autoridades estamos expuestas a la crítica, y también los medios de prensa pueden estar expuestos a críticas y comentarios, y esa es la realidad que está a la vista todos los días".

"Que alguien pueda decir que se siente humillado o dañado por esa parodia también es parte del marco de la libertad de expresión", planteó.

"TRAYECTORIA IMPECABLE" DE PIÑERA DEFENDIENDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Sobre otras acusaciones de que el Gobierno presiona la línea editorial de distintos medios, Bellolio aseguró que "no existió esa llamada por parte del Presidente a Chilevisión, eso se ha dicho bastantes veces", mientras que dijo que "no tengo información al respecto" del supuesto "telefonazo" de La Moneda a La Red previo a la controversia con el Ejército.

Cabe recordar que los cuestionamientos en el caso más reciente se profundizaron porque, además de las tres ramas de las FFAA, Baldo Prokurica, titular del Ministerio de Defensa del que dependen, respaldó su "crítica" a La Red.

En ese sentido, el vocero sostuvo que en esa declaración "dice que lamenta que se ocupe una parodia en donde -según él- hay personas que se sienten ofendidas precisamente porque se ridiculiza la labor que ellos están haciendo".

"En ningún caso eso puede tomarse como que existe una forma de presionar para que ello no ocurra nuevamente, y por lo pronto, ya ocurrió nuevamente", señaló, reafirmando que las críticas en el país son frecuentes.

El ministro cerró insistiendo que "como Gobierno respetamos y valoramos (la libertad de expresión) y lo seguiremos haciendo, y en eso, el Presidente Piñera además tiene una trayectoria impecable; así como lo hizo en momentos de la dictadura en Chile, lo va a seguir haciendo en nuestro país ahora".

HRW PIDE ENFRENTAR CRÍTICAS "CON TOLERANCIA"

Entre quienes objetaron estas declaraciones estuvo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien este lunes publicó nuevamente en Twitter sobre el tema.

Esta vez, apuntó que "las autoridades tienen derecho a replicar o controvertir una publicación de prensa que no comparten. Pero conforme a estándares internacionales deben asegurarse de que sus pronunciamientos nunca sean una injerencia o presión que limite el debate público".

"Las autoridades deben confrontar las críticas con tolerancia y con más ideas, no con intimidaciones ni descalificaciones", agregó en su hilo.

En una sociedad democrática, los funcionarios públicos tienen un umbral más bajo de protección que el resto de la población. Están expuestos a un mayor grado de escrutinio y crítica.



Ello es fundamental para asegurar un debate robusto sobre cuestiones de interés público. https://t.co/6gYS6OWDu2 — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) April 19, 2021

Diputados de oposición que también fustigaron los dichos, además de citar al ministro Prokurica a la Comisión de Defensa, buscan realizar una interpelación al titular de Defensa, por avalar una eventual "violación del rol que les corresponde cumplir en una democracia", de acuerdo al impulsor de esta acción, Gabriel Boric (CS).



"Es por esto que decidimos interpelar al ministro de Defensa en atribución de nuestra facultad fiscalizadora, puesto que el respaldo que les prestó ante esta acción nos parece que contraviene los principios de un Estado democrático de Derecho", opinó el presidenciable del Frente Amplio.