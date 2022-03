"Milicogate": Corte Marcial permitió a general Martínez declarar como inculpado en Lo Curro

La Corte Marcial acogió este lunes, en fallo dividido, parte del recurso de amparo interpuesto por la defensa del renunciado comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez Menanteau (2018-2022) y podrá ser entrevistado por la ministra en visita Romy Rutherford en su vivienda en el barrio Lo Curro, comuna de Vitacura.

Luego de que no se presentara a declarar la semana pasada como inculpado por fraude al interior de las Fuerzas Armadas, la defensa del ex líder militar realizó este lunes los alegatos en una sesión extraordinaria de la Corte Marcial.

El abogado Juan Carlos Manríquez, quien defiende a Martinez, interpuso un recurso de amparo para que el ex líder militar sea entrevistado en su domicilio registrado -perteneciente al Fisco- en el barrio Lo Curro, algo que fue acogido en parte y en fallo dividido por la Corte Marcial, tras una votación de tres a favor y dos en contra.

"Ésta corte difiere de la justificación que entrega la ministra, por cuanto no toma en cuenta el artículo 246 del Código de Procedimiento Penal, referido a que las autoridades que se mencionan en dicha norma, aplicable en materia de justicia militar, pueden declarar en su domicilio o en el lugar que designen", detalló la resolución.

Además, se indicó que se acogió el recurso porque "se afecta en cierto modo la libertad de movimiento y la garantía de desplazamiento, lo que conlleva necesariamente a estimar que se afecta su libertad personal, pues esta se restringe, y dicha restricción se corrige por la presente vía Constitucional".

Con esta decisión, Martinez no tendrá que ir a las oficinas de la ministra Rutherford -como lo había citado ella- para ser entrevistado en calidad de "inculpado" por los aristas "Pasajes y Fletes" y "Gastos Reservados" del llamado "milicogate".

"Además pedí una orden de no innovar, eso significa que ante el evento incluso que el amparo nos sea denegado, le pedimos a la Corte que suspendiera la tramitación de la causa en aquella parte en la que pudiera dictarse una orden de detención, para que no se dicte esa mientras no se resuelva el amparo", detalló el abogado tras salir de los alegatos, y advirtió que "la resolución no va a ser definitiva, es lo primero que deben saber".

En tanto, sobre el procedimiento contra su defendido, Manríquez acusó que no se ha aplicado la ley de forma parcial y que Rutherford ha sido arbitraria en los requerimientos contra del renunciado comandante en jefe del Ejército.

Las partes en este caso tienen hasta cinco días para apelar en la Corte Suprema lo señalado por la Corte Marcial.