El ministro de Defensa, Alberto Espina, condenó la situación que afecta al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, procesado por el delito de malversación de caudales públicos, y sostuvo que el actual timonel de la institución uniformada, Ricardo Martínez, le informó que no tenía conocimiento de estos hechos.

El secretario de Estado afirmó a la prensa que "yo he conversado con el general Martínez y en lo que respecta a la gestión y el período en que él ha ejercido como comandante en jefe me ha señalado que todos los gastos reservados han sido invertidos en forma correcta y adecuada en los objetivos de la defensa nacional".

Espina remarcó que "respecto a los hechos del pasado me ha señalado que él no tenía ningún conocimiento, ni le correspondía, respecto de lo que hubiesen hecho otros comandantes en jefe. En todo caso, esa es una materia que investiga la ministra, pero lo que está claro es que en el período que él ha ejercido, según toda la información que me ha proporcionado, estos gastos han sido invertidos adecuadamente".

"Él no ha pagado un peso en mesadas de los comandantes en jefe, según me ha expresado", agregó.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la ministra en visita Romy Rutherford, el citado ex comandante en jefe del Ejército utilizó dineros de gastos reservados, que sólo pueden usarse a contrainteligencia y seguridad, en regalos, viajes y aportes a sus antecesores.

Piñera: Vamos a tener que corregir las irregularidades en las FF.AA.

Respecto a los gastos reservados, hay un proyecto que ingresó el Gobierno al Congreso a fines del año pasado y que busca la regulación de dichos recursos y que incluye, por ejemplo, una rendición a los subsecretarios. La oposición ha planteado sus reparos y ha pedido hacer modificaciones, además de poner en duda el respaldo.

En esa línea, el Presidente Sebastián Piñera -que se encuentra en el sur de Chile en el marco de la conmemoración del 27-F- manifestó que "entre las medidas que hemos tomado, una nueva ley para controlar mejor el uso de los gastos reservados que está en el Congreso y que, por supuesto, estamos dispuestos a recibir sugerencias, ideas, para poder perfeccionarlas".

"Chile necesita Fuerzas Armadas que tengan la capacidad disuasiva para proteger nuestra soberanía, nuestras fronteras, nuestro territorio, nuestro mar. Pero también necesita Fuerzas Armadas que sean respetadas y para eso vamos a tener que corregir muchas de las irregularidades que hemos conocido, para poder contar con esas Fuerzas Armadas y de orden que Chile necesita y merece", agregó.

Fuente-Alba pronto será formalizado

Debido a esta situación, el ex general Fuente-Alba se encuentra detenido en el Batallón de Policía Militar, en la comuna de Peñalolén, y el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que pronto se solicitará su formalización por lavado de activos vinculado al ocultamiento del origen de su patrimonio.

"Hoy por hoy, es de público conocimiento que estamos llevando adelante una investigación respecto a los hechos que involucran al general Fuente-Alba y se están afinando las últimas diligencias de investigación para tomar decisiones sobre el particular que probablemente van a llevar a la formalización del general", explicó Abbott.

Esto, agregó, debido a que "la formalización no es sino la información a una persona que se está realizando una investigación en su contra respecto de hechos que son constitutivos de delito en los cuales les puede caber algún tipo de participación".

Aunque aún no hay fecha concreta, el persecutor manifestó que será pronto.