Ministro espera que regimiento sea sitio de memoria, pese a molestia del Ejército

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, dijo a Cooperativa que el Consejo de Monumentos Nacionales debería mantener al Regimiento de Infantería N°23 "Copiapó" como sitio de memoria, pese a que tal declaratoria, efectuada la semana pasada, motivó un reclamo al Gobierno del general Javier Iturriaga.

Según publicó La Tercera, el comandante en jefe del Ejército le hizo saber, por escrito y verbalmente, sus reparos a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Le indicó que, bajo su nueva condición, el recinto quedaría "expuesto en términos de seguridad e inteligencia" al verse obligado a abrir sus puertas al público, no podría amparar ejercicios con explosivos ni remodelaciones, viendo limitado de modo drástico su funcionamiento.

"No veo cómo esto atente contra la seguridad del Regimiento, y creo que se está armando un tema -no voy a decir artificial- que está fundado sobre bases que habría que conocer mejor", respondió De Aguirre en Cooperativa.

Las reacciones a la controversia "han sido informaciones demasiado rápidas, demasiado desinformadas; no por los periodistas, sino por gente que opina y que no tiene cabal conocimiento del proceso, que ha sido totalmente regular, encabezado por el Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene autonomía para declarar sitios de memoria o no, y que lo ha hecho con el conocimiento de todos sus miembros, entre los cuales también están representadas las Fuerzas Armadas", explicó el exejecutivo de televisión, que apuntó a los cuestionamientos de exministros de Defensa como Mario Desbordes y Jorge Burgos.

"Esto no es ninguna desnaturalización (de la función del Regimiento). No veo yo por qué no se pueda declarar sitio de memoria cualquier sitio, como hay más de 50 en Chile, y nadie ha estado con la idea ni de desalojar ni de visitar; ni siquiera de molestar (a sus ocupantes)", señaló De Aguirre.

"NO ES OBLIGACIÓN ABRIR LAS PUERTAS"

"Yo creo que hay simple desconocimiento y la gente -alguna gente- se imagina que por el mero hecho de ser declarado como tal, va a tener la obligación de abrir las puertas al público... Yo he escuchado unas cosas increíbles: que se va a atentar contra la seguridad; nada de eso es así, no es obligación. El hecho de ser declarado sitio de memoria no necesariamente significa que sin la voluntad de sus ocupantes los lugares tienen que abrirse al público o ser objeto de algún cambio en la actividad que desarrollan. Eso no es así", enfatizó el ministro.

El secretario de Estado dijo que "por supuesto" va a ir a la Comisión De Defensa del Senado, que lo citó junto a Maya Fernández para el miércoles 31 de mayo, a las 15:00 horas, a objeto de recoger antecedentes.

Asimismo, "cuando me entere del detalle del reparo (del general Iturriaga), podremos conversarlo", aseveró.

Finalmente, si se mantiene la oposición castrense a la declaración de sitio de memoria, qué hacer "es un tema del Consejo de Monumentos Nacionales, no tengo la facultad de decirle yo al Consejo lo que haga, pero mi recomendación personal es que no lo levante, que no se arrepienta por una opinión que considera, para su desacuerdo, cuestiones que no tienen por qué ocurrir", sentenció.