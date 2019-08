ONG pidió a autoridades chilenas investigar "urgentemente" espionaje a periodista

La ONG Transparencia Internacional (TI) instó a las autoridades civiles chilenas a investigar "urgentemente" el presunto espionaje por parte del Ejército al periodista Mauricio Weibel.

La semana pasada se conocieron detalles del seguimiento e intervención de teléfonos realizado por la rama de las Fuerzas Armadas mientras el periodista escribía el libro "Traición a la Patria", que reveló un presunto caso de corrupción al interior de la institución.

El comunicado de la organización además hace alusión a los robos al diario The Clinic donde trabajaba el periodista mientras hacía la investigación y a la sede local de TI, Chile Transparente, que se encuentra en el mismo edificio.

La ONG citó al director ejecutivo de su sede local, Alberto Precht, quien manifestó que "espiar a periodistas es un enorme abuso de poder que no se puede tolerar en una sociedad democrática".

"Es vital que se lleve a cabo una investigación total y minuciosa no sólo sobre las informaciones de espionaje, sino también sobre todos los recientes y sospechosos incidentes en torno a Weibel y The Clinic", aseguraron a través de un comunicado.

"Los militares deberían actuar en interés de la seguridad nacional del país al que sirven, no monitorear encubiertamente a los periodistas que trabajan para exponer la corrupción", aseguró Steve Francis, director de Defensa y Seguridad de Trasparencia Internacional.

