Orrego: Es inexplicable tener a los militares inmovilizados cuando la principal amenaza es interna

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, defendió la opción de un despliegue militar en la capital para hacer frente a la crisis de seguridad, atendida la importante cantidad de recursos que mantienen las Fuerzas Armadas.

"En circunstancias excepcionales, uno requiere medidas excepcionales", subrayó la autoridad en El Diario de Cooperativa, al tiempo que coincidió en que "el rol fundamental de los militares es cuidar la seguridad externa de un país".

"Pero -añadió- en tiempos donde las principales amenazas a la seguridad de un país vienen desde adentro, no de afuera, ya sean actos terroristas o crimen organizado que amenazan las bases de la institucionalidad, sería muy inexplicable que, teniendo como país unas FF.AA. con gran cantidad no solamente de dotación, (sino que) de equipamiento -helicópteros blindados, tecnología, drones- e inteligencia, no pudiésemos ocupar esos recursos en una batalla interna, que a ratos se pone cuesta arriba".

Orrego recalcó que "estos últimos meses, con los secuestros, con el tipo de violencia que vemos en las calles, homicidios de menores de edad, uno dice: 'Qué inexplicable que tengamos todos estos recursos inmovilizados para poder ayudar'".

En cuanto a la ejecución de esta medida, que el Gobierno evalúa aplicar mediante la ley de infraestructura crítica, el exDC se inclina a un modelo más similar a los estados de excepción que han regido en la Macrozona Norte y Sur, puesto que allí, "los militares están apoyando la labor de los policías".

"O sea, cuando hay que hacer un allanamiento, se pide apoyo, o cuando hay que hacer ciertos patrullajes en ciertos lugares. La labor policial en Chile y en Santiago tiene que seguir siendo fundamentalmente de las policías, pero a ratos, por Dios que nos vendría bien una manito de nuestras FF.AA., que tienen más dotación, más tecnología, más inteligencia y más equipo", enfatizó el gobernador.