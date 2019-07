Revelan mensaje de Oviedo a sus ex compañeros desde el regimiento de Peñalolén

"Vivir el presente no es tan fácil como parece". Esa es una de las frases que se pueden leer en un mensaje que envió a sus ex compañeros de generación el general en retiro Humberto Oviedo, ex comandante en jefe del Ejército entre los años 2014 y 2018, desde el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, donde se encuentra detenido por orden de la jueza especial Romy Rutherford en el marco de una investigación por uso fraudulento de fondos reservados.

Según La Tercera, que reveló la misiva, 156 ex integrantes de la promoción 1975-1978 de la Escuela Militar firmaron y publicaron este fin de semana un inserto en el que entregan su apoyo a Oviedo, uno de sus camaradas.

El ex general, actualmente recluído en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, agradeció el gesto enviando por WhattsApp una carta en la que expresa su satisfacción por el gesto.

Para Oviedo, la acción de sus ex compañeros es "la muestra palpable del compañerismo a toda prueba, que ustedes con valentía, creatividad y cariño, han querido expresar públicamente, a fin de decirle a ese todo el mundo, que ustedes, yo, mi familia y muchos amigos y colaboradores de variados orígenes, grados y profesiones, también forman parte de ese 'todo el mundo'".

"Les debo reconocer que vivir el presente no es tan fácil como parece, paradójicamente; cuesta una vida entera aprender el valor de un día y hacen falta muchas horas para lograr concentrarse en un solo instante", manifiesta.

"Estoy consciente del delicado momento que me ha puesto como prueba la vida, pero también soy libre para reaccionar con tanta firmeza como humildad y salvaguardar mi libertad en el gobierno de mi vida", prosigue en otro de los párrafos.

Y concluye: "Nadie me puede quitar la esencia de mi entrega, la que ustedes muy bien reconocen desde nuestros días de adolescentes en la dura, pero sana escuela de vida, que forjó nuestro querido Alcázar de las Cien Águilas, 'La Escuela Militar de Chile'".

Oviedo se encuentra procesado por la eventual malversación de más de 4.500 millones de pesos mediante la utilización de gastos reservados y es el segundo ex jefe del Ejército chileno arrestado por presunta corrupción por la jueza Rutherford.

En el Regimiento de Policía Militar de Peñalólén también se encuentra desde el pasado febrero en prisión preventiva, el general Juan Miguel Fuente-Alba, antecesor de Oviedo en la jefatura del Ejército, que ejerció entre 2010 y 2014, tras ser procesado por malversación de unos 3.500 millones de pesos provenientes de gastos reservados del Ejército.

El pasado 20 de junio, Fuente-Alba fue imputado también por el presunto lavado de activos obtenidos con los fondos que presuntamente malversaba.