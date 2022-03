Suprema dio portazo a general Martínez y le ordenó declarar en oficina de la jueza Rutherford

La Corte Suprema declaró este lunes infundado el recurso de apelación presentado por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez, que buscaba revertir la sentencia de la Corte Marcial que acogió parcialmente la solicitud del general en retiro y que le había permitido declarar en la casa institucional de Lo Curro, en el marco de la investigación del millonario fraude con fondos relacionados con la Ley Reservada del Cobre (trama conocida como Milicogate).

Por unanimidad, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó que una eventual declaración del ex militar, que renunció a la Comandancia en Jefe el 2 de marzo, en las oficinas de la jueza especial Romy Rutherford y sin la presencia de su abogado defensor constituyan una "amenaza a su libertad", como argumentó el general en retiro mediante un amparo presentado el 11 de marzo.

De esta manera, Martínez deberá declarar ante la magistrada, en el tribunal, en calidad de inculpado en la arista conocida como "Agencia de Viajes" por las comisiones de servicios.

"Los hechos denunciados con ocasión de la acción de amparo intentada en autos en modo alguno privan, perturban o amenazan la libertad personal o la seguridad individual del amparado", razonó la Suprema.

"(Acorde) lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de siete de marzo de 2022, dictada por la Corte Marcial (...) y en su lugar se decide que se rechaza en todas sus partes la acción de amparo deducida con fecha 3 de marzo de 2022 por el abogado don Juan Carlos Manríquez", concluyó.

El fallo fue firmado por los jueces Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier y el abogado integrante Ricardo Abuauad.

Martínez debía presentarse el 3 de marzo para ser interrogado por Rutherford por supuesta malversación de fondos públicos en la compra de pasajes aéreos, que podrían haber sido usados por familiares de militares.

Casi dos horas más tarde de la hora inicial de la citación ante los tribunales, Martínez presentó un "recurso de reposición" insistiendo en su petición de ser interrogado en su casa y en presencia de un abogado, algo que no está contemplado en la Justicia militar.

Por tres votos a favor y dos en contra, la Corte Marcial acogió parcialmente lo alegado por la defensa del ex alto oficial y le permitió declarar en su domicilio, pero rechazó que lo hiciera acompañado de su defensor.

También se pedía que la magistrada no pudiera dictar una orden de detención contra el ex comandante en jefe por no presentarse ante el tribunal, lo que fue desestimado.

La dimisión de Martínez se produjo una semana antes de dejar oficialmente el cargo el 9 de marzo, y 10 días antes de que tomara posesión el Presidente Gabriel Boric.

Le sustituyó el general Javier Iturriaga, nombrado el pasado noviembre por el entonces Mandatario Sebastián Piñera.