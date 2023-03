FFAA a 50 años del golpe: UDI dice que invitación es "tramposa" y PC llama a terminar con pactos de silencio

Diversas posturas tienen los parlamentarios oficialistas y de oposición sobre el rol que deben tener las Fuerzas Armadas de cara al aniversario del medio siglo del golpe de Estado de 1973, luego que la ministra del Interior, Carolina Tohá, hablara sobre la "madurez" necesaria en la sociedad para enfrentar este tema.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la titular de Interior planteó que "no es que no tenga trauma con la historia que hay en Chile con las FF.AA., pero el trauma se refiere a cuando no se cumple la ley, a cuando se viola la Constitución, a cuando se pasan a llevar los derechos de las personas. No tengo ningún trauma respecto de un Parlamento que democráticamente le entrega un mandato a las FF.AA., les dice 'usted tiene esta tarea', les pone un marco legal para hacerlo y les exige que cumpla esa tarea de acuerdo a la ley".

"No hay que confundir en ningún momento esas dos cosas y parte de la madurez de un país que ha dejado atrás esa historia es ocupar las FF.AA. para las cosas en las que puede aportar a la sociedad, como ciertamente es esta, como ha sido el apoyo a la seguridad en el tema de los incendios y el apoyo a revertir la situación de violencia en La Araucanía y la provincia de Arauco, en el Biobío", complementó.

Ante estas palabras, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) dijo que "creo que en primer lugar se debe tener un rol muy respetuoso hacia quienes sufrimos las violaciones a los derechos humanos en la dictadura cívico-militar. En este sentido siento que es primordial que revelen la información que tienen, rompiendo de forma definitiva los pactos de silencio y que ha llevado a la desafortunada relación que existe entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas".

En contraste, el diputado Jorge Alessandri (UDI) indicó que "quizás decirle que se sienten a la mesa las Fuerzas Armadas puede ser un poco humillante. Sabemos que son no deliberantes, sabemos también que el gobierno tiene una legítima tendencia política, que cualquier opinión de un funcionario activo de las Fuerzas Armadas podría jugar en su contra y por lo tanto creo que es una invitación tramposa".

"Lo que sí es importante es que el dinero que se gasta, de todos los chilenos, para recordar un hito histórico de nuestra historia, es plata de todos los chilenos, por lo tanto uno tiene que escuchar todas las opiniones", agregó.