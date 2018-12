Comandante FACh descartó tensiones con La Moneda por costos de cambio de mando

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino Núñez, se refirió por primera vez a la polémica por el alto costo del cambio de mando institucional, asegurando que nunca hubo tensión con el Ejecutivo por este tema.

Según Merino, La Moneda solo pidió información sobre los gastos de la ceremonia, los que superaron los 400 millones de pesos. También aseguró que de ahora en adelante se rebajarán esos costos.

"No ha habido ninguna tensión. La Fuerza Aérea obedece a las instrucciones del Presidente y a partir de las instrucciones que me entregó el señor Presidente el 6 de noviembre, un día después que me recibí, esas instrucciones se están dando", dijo el mandamás de la FACh.

"Anteriormente hacíamos los cambios de mando y algunas otras ceremonias con presencia masivas de aviones y hay una nueva instrucción y esa se va a cumplir", recalcó.

Merino evitó referirse a si la ceremonia tuvo costos muy altos: "No voy a opinar si es costoso o no (los gastos del cambio de mando), lo que se voló ahí y lo que se gastó está en el programa de mantención de eficiencia operativa de los pilotos y no voy a compensar si es que es costoso o no es costoso".

Subsecretario descartó "impasse"

En la misma línea que Merino Núñez, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, descartó que existiera algún problema y que el Presidente Piñera fue claro en la política de austeridad.

"No hubo tal impasse, se hizo las preguntas y esas preguntas fueron contestadas por la Fuerza Aérea, a nuestro entender, adecuadamente", explicó.

"El Presidente de la República ya en el mes de abril sacó un instructivo de austeridad para todo el Gobierno y nosotros, todos -el Ministerio de Defensa también y las Fuerzas Armadas-, se tienen que enmarcar en ese instructivo", detalló.

Ausencia de Espina en viaje a Mendoza

Las declaraciones se dieron en el marco de la actividad realizada en la base aérea El Plumerillo de Mendoza, Argentina, en la que Chile y el país vecino conmemoraron los 100 años del cruce de Los Andes, recordando la hazaña del teniente chileno Dagoberto Godoy, quien en un avión Bristol fue el primero en cruzar la Cordillera de Los Andes por su parte más alta desde Santiago a Mendoza.

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, explicó la ausencia del ministro de Defensa, Alberto Espina, quien estaba invitado, señalando que así se acordó con la organización argentina: que fuera una actividad realizada entre viceministros.

Si bien en algún momento estuvo planificado que aviones Pillán viajaran de Santiago a Mendoza, solamente voló un avión Hercúles y el subsecretario Galli descartó que este fallido plan fuera por la política de austeridad y lo atribuyó más bien a problemas meteorológicos.