FACh y narcotráfico: Justicia fijó fecha para audiencia de contienda de competencia

El Juzgado de Garantía de Iquique fijó una audiencia de contienda de competencia para el viernes 18 de julio, a las 08:30 horas, por el caso de los cinco narcoaviadores de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que fueron detenidos transportando ketamina a bordo de un maletín en un avión institucional desde Iquique hasta la Región Metropolitana

La situación ha generado bastante polémica entre el Ministerio Público y la Fiscalía de Aviación, respecto a que la FACh sostiene que debe ser llevado por la justicia militar, por lo que se ha negado a entregar antecedentes.

Por ello, la Fiscalía solicitó la audiencia de contienda de competencia la que ya fue fijada para la próxima semana. Asimismo, también solicitó ante la Corte de Apelaciones de Iquique que la Fuerza Aérea entregue nuevos antecedentes, sin embargo, la institución mantuvo su postura hasta que se resuelva la cuestión de la competencia.

Fiscalía de Aviación ha realizado allanamiento e incautaciones

Si bien, la situación ha estado marcado por la polémica, Cooperativa accedió a un documento que en el que se dan detalles sobre el hecho.

La incautación se dio luego que se detectara a un funcionario de la FACh subiendo una maleta a una aeronave sin ser pasajero de este vuelo. Tras su revisión, se encontraro dos botellas y cuatro paquetes sospechosos al interior de equipaje.

Lo anterior, generó que se constituyera el fiscal de Aviación, el abogado Carlos Yáñez Fontirroig, junto al secretario del ente persecutor militar, José Camus Rodríguez, quienes solicitaron a la Brigada de Antinarcóticos que realice una prueba y se termina confirmando que era ketamina.

En el documento se da cuenta que ya se han realizado una serie de diligencias, entre ellas, órdenes de entrada y registro a inmuebles, y la incautación elementos como dispositivos móviles de los cinco imputados.

Fiscal Steinert: No se puede asegurar que el cargamento esté relacionado al Tren de Aragua

Por su parte, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, conversó con Cooperativa sobre el origen de la droga y sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al ser consultada por si es que el cargamento podría estar relacionado a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, la persecutora afirmó que "no tengo antecedentes para señalar aquello. No tengo copia de la carpeta de investigación, no hemos realizado diligencias por ahora. Mi experiencia al menos me dice que sea prudente y que por ahora no puedo afirmarlo ni descartarlo".

No obstante, reparó en que "lo que sí puedo decir que acá, en Tarapacá, se inicia la investigación del Tren de Aragua justamente porque tres extranjeros traspasaban nuestra frontera con ketamina, que es la droga que se encontró a los funcionarios de la FACh"