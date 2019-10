Fuerzas Armadas: Contraloría veta a familiares de los oficiales de alto rango

La Contraloría General de la República emitió un dictamen que extiende las inhabilidades de ingreso a todas las ramas de las Fuerzas Armadas a familiares de oficiales de alto rango.

La medida determina que los cónyuges y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con oficiales de alto rango no podrán desempeñar funciones en instituciones castrenses.

"Las Fuerzas Armadas, en lo sucesivo, deberán aplicar el criterio establecido en el citado dictamen al nombrar a una persona en un cargo o designarla en cualquier otra calidad jurídica que sea procedente", informó la Contraloría en su sitio web.

El dictamen aplica para quienes se desempeñen como general de brigada, contraalmirante y general de brigada aérea en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

Queda excluido de estas inhabilidades "el personal de línea, es decir, los funcionarios que siguen la carrera militar habiendo egresado de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas", informó.

La decisión se tomó tras una denuncia que llegó a Contraloría por parte de la ONG "Quiero vivir sin delincuencia", sobre contrataciones de hijos, hermanos y cónyuges de oficiales jefes y generales de la FACh.

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, calificó la medida como un cambio importante, indicando que "abre un camino que ya se había empezado a abrir de aplicación de normas propias de los funcionarios civiles a funcionarios de las Fuerzas Armadas".

Sin embargo, dijo que hay que ver cómo se interpretan algunos casos:"¿Qué pasa en lo que podría denominarse 'contratación cruzada' y que en lo personal, muy a priori, no me parecería incorrecto? Por ejemplo, se contrata al hijo de un general de Ejército en la Armada o en la FACh. Eso no me parecería incorrecto, porque evidentemente uno entendería que la subordinación y dependencia debiese del propio servicio"

Senadores expresaron sus reparos a la decisión

Desde la Comisión de Defensa del Senado, el socialista Juan Pablo Letelier cuestionó la decisión de Contraloría justo cuando se discute el proyecto de ley de integridad pública en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.

"¿Por qué me parece poco oportuno? Es porque estamos precisamente en este debate y la Contraloría está informada que estamos en este debate. Por ende, creo que debería haber esperamos que termináramos la tramitación antes de sacar una cierta norma interpretativa al respecto", explicó el legislador.

Mientras que su par de la UDI Víctor Pérez sostuvo que "esto me ha parecido, particularmente lo del tercer grado, una exageración. De repente un primo de uno que no pueda porque uno está ya en la administración me parece algo exagerado".

"Pero es una norma que eleva el estándar y debiéramos respetarla", sentenció.