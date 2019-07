Gobierno comprometió reingreso del decreto para que militares combatan el narcotráfico

El Gobierno comprometió para este martes o miércoles el reingreso del decreto que da facultades a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico en las fronteras.

Luego de que la Contraloría solicitara "precisiones" al decreto del Ejecutivo, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo que las modificaciones solamente son de forma y que en ningún caso el Gobierno está echando pie atrás en esta disposición.

"Nos faltó un detalle mínimo para efectos de poderlo ingresar hoy o mañana con las correcciones que el contralor nos pidió", comentó el titular de Interior.

Chadwick enfatizó que el cambio "es un detalle absolutamente formal y el decreto debiera llevar también la firma de otros ministerios para efectos de las coordinaciones que hay que hacer".

En diálogo con El Diario de Cooperativa, el contralor Jorge Bermúdez planteó que no se trata solo de modificaciones de forma pues el decreto debe aclarar el uso del término "colaboración" de las Fuerzas Armadas, expresión que no se utiliza en estos ámbitos, además de precisar el ejercicio de ciertas facultades en un área sensible del país como es la frontera.