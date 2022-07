Golpe al Gobierno: Cámara rechazó el veto presidencial al proyecto sobre infraestructura crítica

La Cámara de Diputadas y Diputados finalmente rechazó el veto sustitutivo presidencial al proyecto que regula el estado de alerta para prevenir daños a la infraestructura crítica y que permite a las Fuerzas Armadas resguardarla, por lo que se cayó ley en esta materia.

La Moneda había ingresado una serie de modificaciones al proyecto que había sido despachado la semana pasada por el Congreso. Los cambios realizados habían sido visados ayer por el Senado, sin embargo, no fueron acogidos por los diputados quienes rechazaron el veto por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones.

⭕️AHORA: Cámara rechaza el veto presidencial al proyecto que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Por lo tanto, no habrá ley en la materia. pic.twitter.com/ghOjvimatR — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 20, 2022

La mayoría de los votos en contra provinieron de la derecha aunque también hubo descolgados del oficialismo.

El veto, que sustituía el artículo único completo de la reforma con al menos cuatro variaciones fundamentales, especificaba la cadena de mando para materializar un jefe de la Defensa Nacional -como en los estados de excepción-, definir atribuciones vía reglamento, agregar la utilización de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y explicitar que la prórroga será cada 60 días y podrán ser sucesivas.

La iniciativa fue presentada en noviembre del 2019 -segundo mes del estallido social- por los senadores de Chile Vamos Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena, y pretendía regular un nuevo "estado de alerta". Avanzó entonces a la Cámara Baja, donde fue rechazada en segundo trámite en septiembre del 2020, por lo que cayó a comisión mixta. Sin embargo, y pese a las decenas de urgencias ingresadas por el entonces Gobierno de Sebastián Piñera, el proyecto quedó inactivo en la instancia.

Y no fue hasta este año que se reactivó el debate, de mano del actual Ejecutivo de Gabriel Boric, que inicialmente buscaba avanzar en un "estado intermedio" para proteger las rutas del país, específicamente en la Macrozona Sur, aunque sin éxito sobre esa idea, pues terminó recurriendo al estado de excepción constitucional de emergencia.

Pero la reforma sobre la infraestructura crítica siguió su tramitación y ambas cámaras aprobaron el informe de la comisión mixta la semana pasada, por lo que la reforma había finalizado su tramitación en el Congreso y quedado lista para su promulgación, lo que no ocurrió pues La Moneda ingresó el veto presidencial.

En este marco, al Gobierno había señalado esta nueva atribución constitucional del Presidente de la República como una herramienta que podría permitir reemplazar el estado de excepción de emergencia que rige desde mediados de mayo en la Macrozona Sur.

Por ello, antes de la votación la ministra del Interior, Izkia Siches, pidió a los diputados que aprobaran el veto sustitutivo. "Dieron cuenta de que era un instrumento que podría ser útil para los Ejecutivos de la actualidad y del futuro. Tengan a bien que las modificaciones en este veto no hacen más que hacer utilizable el instrumento que ustedes mismos legislaron, por lo mismo reitero la solicitud de aprobar las modificaciones propuestas", instó, sin éxito.

REACCIONES TRAS EL RECHAZO AL VETO

Tras el rechazo del proyecto en la Cámara, el senador DC Matías Walker manifestó que "votos de diputados de derecha (y también algunos de gobierno) hacen fracasar en la Cámara de Diputados reforma constitucional de Infraestructura Crítica que ayer habíamos aprobado en el Senado. Pierde la gente, que seguirá desprotegida".

La ministra Siches comentó al respecto que "analizamos concienzudamente de cuáles eran las potestades para hacerlo operativo. Así nos dimos la instancia de poder trabajar y participar con los autores del propio proyecto, entre ellos el senador Pugh. Y justamente gracias a eso, el día de ayer tuvimos un amplio respaldo por parte de los senadores y senadoras".

"Por eso creo que más bien este no es un problema de contenido, sino como ha quedado en evidencia acá. Es un punto político, que en este caso no daña el gobierno, sino que finalmente daña a las personas, porque era un instrumento que podía ser útil para los distintos desafíos que enfrentan, no solo en la actualidad, sino que también en el futuro", zanjó.

Por su parte, el ministro Secretario General de Presidencia, Giorgio Jackson, señaló que "esta tramitación no solamente era un proyecto iniciativa parlamentaria, que luego el Ejecutivo, al momento de ver que no tenía posibilidad de aplicarse, introduce un veto sustitutivo que permite su aplicación".

"Pero los propios parlamentarios que dijeron que esto era muy necesario y muy útil para proteger la infraestructura crítica de nuestro país, y que apoyaron el proyecto, y que nos criticaron en su momento por nosotros, no están decididamente teniendo una línea o patrocinando este proyecto. Fueron exactamente los mismos parlamentarios el día de hoy lo terminaron votando en contra", agregó.

En tanto la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, explicó que "nosotros no nos íbamos a prestar en ningún caso para la maniobra que trató de impulsar el Gobierno para darle el gusto al Partido Comunista de no renovar el Estado de excepción constitucional en el sur del país ni en ninguna parte de Chile".

Su compañero de partido, el diputado Diego Schalper, opinó que "el Gobierno lo que quiso hacer es hacer una maniobra de forzar una votación que motivaron ayer a última hora, de manera mal construida, para forzarnos a una situación que Chile Vamos, no íbamos a estar disponibles. Nuestro norte siempre va a estar en proteger a las víctimas".

En contraparte, el presidente de la Cámara y diputado del PPD, Raúl Soto, explicó que "la ley de infraestructura crítica no remplaza al estado de excepción y que hubiese una renovación y que podamos ver cómo implementar esto de manera transitoria para hacerlo bien, pero independiente de mi posición personal, lo que ha hecho hoy día Chile Vamos me parece absolutamente irresponsable y condenable".

"Justamente lo que queremos es lo contrario, que seamos capaces de dejar de sacar estas pequeñas ventajas políticas y pensar siempre en el bienestar de las personas", zanjó.