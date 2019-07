Harboe defiende nuevas funciones de FFAA en la frontera: Las capacidades policiales no son suficientes

El senador Felipe Harboe (PPD) defendió en Lo Que Queda del Día de Cooperativa el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de otorgar nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas en la frontera, asegurando que con el decreto se reconoce que las "capacidades policiales no son suficientes para controlar toda la frontera en materia de narcotráfico".

"Es evidente cuando el Presidente de la República firma un decreto de esta naturaleza es porque está reconociendo que las capacidades policiales no son suficientes para controlar toda la frontera en materia de narcotráfico, especialmente la frontera norte", manifestó el parlamentario.

Dada la experiencia nacional e internacional, indicó que "la participación de las Fuerzas Armadas en control de seguridad interior, incluido el narcotráfico y el crimen organizado, no es adecuado porque lo que ha generado es mayor nivel de enfrentamiento y un aumento del poder de fuego en manos de narcotraficantes".

Sin embargo, aclaró que apoya el decreto del Mandatario porque "lo primero que se establece (en el texto) es que se trata de una facultad temporal, que es sólo por un año", y que "ese decreto establece que la participación de las Fuerzas Armadas sólo se va a limitar, uno, en las fronteras; dos, respecto del narcotráfico; y tres, apoyo logístico, tecnológico y de transporte".

"Es decir, no hay función operativa de las Fuerzas Armadas", destacó.

El parlamentario especificó que "no es que vamos a tener a las Fuerzas Armadas pillando narcotraficantes, sino que, por ejemplo, si Carabineros tiene una información o bien el Ejército, a través de Inteligencia, tiene una información de que viene un cargamento de droga por un paso no habilitado, lo que va a ocurrir es que Carabineros va a poder pedirle a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que utilicen un avión no tripulado o bien tecnología de drones o satelital para poder identificar y proveer del apoyo logístico, como transporte de camión u otro que se requiera para este efecto".

De esta manera, Harboe aseguró que "es una buena medida, pero que no implica -porque estaría en desacuerdo- meter a las Fuerzas Armadas en control de narcotráfico no en seguridad interior, porque esa sería una mala idea".

"Es una mejor utilización de los recursos públicos, siempre y cuando se mantenga circunscrita a lo que dice el decreto", sentenció, recalcando que sólo habrá "apoyo logístico, tecnológico y de transporte, nada más".