Insulza: Es raro lo que dijo el general Iturriaga, ¿dónde va a defender el territorio nacional si no en la frontera?

El senador socialista y exministro del Interior (2000-2005) José Miguel Insulza rebatió este jueves al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien aseguró la semana pasada que la ley que permite a las Fuerzas Armadas resguardar zonas fronterizas -aprobada este jueves por el Congreso- "desvirtúa" la labor que deben cumplir las ramas militares del Estado.

"Opino que es raro (lo dicho por Iturriaga). El comandante en jefe del Ejército dijo que distraía del Ejército de cosas tan importantes como defender el territorio nacional.... ¿Dónde va a defender el territorio nacional? ¿En la Plaza de Armas? ¿En la Alameda? ¿O lo va a defender en las fronteras del país?... A mi juicio, la custodia de las fronteras del país debería estar en manos" de las Fuerzas Armadas, señaló el parlamentario en Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

Insulza apuntó que "nadie en la Armada ha dicho que desvirtúa la acción de la Marina chilena el vigilar la frontera marítima del país. La Fuerza Aérea no dice que desvirtúa el control del tráfico aéreo la tarea del Ejército del aire. ¿El Ejército de tierra es distinto? ¿Qué custodia del territorio nacional va a hacer si no está en la frontera?".

"Otra cosa —agregó— es que probablemente en los temas propiamente de inmigración ilegal (los militares) no tienen suficiente preparación, pero me parece más fácil que la adquieran (ellos) a que sigamos pidiendole a Carabineros que (el control) lo hagan solos, porque no tenemos carabineros para eso. No nos alcanzan los carabineros para eso y, si se entrenan más carabineros, la gente va a seguir preguntando por qué no están en barrio combatiendo a la delincuencia".

¿QUÉ DICE LA LEY APROBADA?

Luego de los reclamos de la oposición, las aprensiones de Iturriaga y una forzosa Comisión Mixta que terminó durante la noche del miércoles, el Congreso despachó esta tarde la reforma constitucional que faculta al Presidente de la República a disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país y zonas fronterizas "en caso de peligro grave o inminente", con la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados por 110 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones.

El texto fue visado sobre la base de un protocolo de acuerdo, firmado por el Ejecutivo y los parlamentarios de oficialismo y oposición, que compromete que desde febrero se van a constituir mesas técnicas de trabajo para analizar propuestas sobre las reglas de uso de fuerza, con el fin de elaborar un proyecto a enviar, con suma urgencia, la primera semana de abril de este año.

Además, se acordó desarrollar una propuesta para la especialización de las policías o Fuerzas Armadas en protección de fronteras, cuyas conclusiones deberán estar como máximo a mitad de mayo, y a partir de eso elaborar una iniciativa legislativa.

En concreto, la ley permite que mediante un decreto supremo fundado suscrito por Interior y Defensa, las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de infraestructura crítica nacional "cuando exista peligro grave o inminente a su respecto", determinando qué instalaciones son las que deben ser protegidas. Esta atribución también podrá usarse para el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país.

Para estos efectos, el Presidente deberá designar a un oficial general que tendrá el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en las áreas especificadas. Los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en estos lugares, según las instrucciones que establezca Interior en el decreto.

La medida puede durar hasta 90 días, aunque se podrá renovar con el acuerdo del Congreso Nacional mientras siga existiendo el peligro "grave o inminente" que dio lugar a su dictación.

"MIENTRAS MENOS SE PAREZCA LA ELECCIÓN DE CONVENCIONALES A UN PLEBISCITO SOBRE EL GOBIERNO, MEJOR"

Consultado por la discusión oficialista sobre competir en una o dos listas en la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, Insulza declaró que "preferiría ir en una sola lista, pero si tenemos que ir en dos, estaría por ir (como Partido Socialista) con el Socialismo Democrático".

Esto luego de que el fin de semana el Partido Radical se sumara al PPD en su idea de que el Socialismo Democrático compita en una nómina separada de Apruebo Dignidad (Partido Comunista-Frente Amplio).

"Nosotros sostenemos nuestra postura inicial (competir en una sola nómina). Formamos parte del Gobierno y, por lo tanto, quisiéramos que todas las fuerzas que, de una manera u otra, apoyan al Gobierno estuviéramos en la misma lista. Ahora, sin embargo, si eso no es posible porque los demás no quieren, nosotros debemos permanecer dentro del sector del Socialismo Democrático como hemos estado hasta ahora. Yo no soy partidario de cambiarme de alianza porque los otros no quieran ir en una lista común", señaló el exministro.

"Si nuestros principales aliados, nuestros socios de siempre, están en otra posición, tenemos que ver formas de articular eso", añadió.

Asimismo, Insulza advirtió que con "el tema de (ir con) una lista de Gobierno y una lista de oposición corremos el riesgo de meternos otra vez a algo que, en lugar de ser una elección, sea un plebiscito sobre el Gobierno".

Según el senador, "eso ya nos ocurrió una vez, cuando se dijo 'hay un parteaguas en este Gobierno, que es antes y después del plebiscito de septiembre', y perdimos el plebiscito de septiembre... Mientras menos se parezca la elección de convencionales a un plebiscito sobre el Gobierno, mejor".