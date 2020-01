Insulza: "Estamos jugando con fuego" al darle nuevas atribuciones a las FF.AA.

El senador José Miguel Insulza (PS) alertó sobre los eventuales riesgos que puede generar la aprobación en el Senado de la reforma constitucional que le otorga atribuciones a las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura crítica.

Para el legislador, se está jugando con fuego al darle nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas.

"Creo que es un hecho muy grave y que estamos jugando, ahora sí, a alta escala, con el proceso democrático. Yo pienso que estamos jugando con fuego y ya nos quemamos una vez", planteó Insulza.

"Yo estaba ahí cuando el Presidente Allende, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, decidió nombrar un nuevo gabinete e incluyó militares en él, pero en ese mismo momento que entraron los militares al Gobierno cuando, a mi juicio, estaban echadas las bases de lo que iba a ocurrir después, que iban a intervenir en la vida política del país de la manera que lo hicieron. El proyecto da pie para eso", añadió.

Flores: Proyecto genera más tensión

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), comentó que el proyecto, que avanzó a su segundo trámite legislativo a la Cámara Baja, estará en tabla por la urgencia que le otorgó el Gobierno.

"Aunque no nos guste a muchos de nosotros, ese proyecto va a tener que estar en tabla, porque el Gobierno le está poniendo urgencia y entiendo que va a llegar con discusión inmediata", expresó Flores.

No obstante, el parlamentario cuestionó la iniciativa ya que consideró que "este tipo de proyectos, que, de acuerdo a lo que dice el Gobierno, lo que está buscando es paz social, lo que está buscando es seguridad, lo que creo que en definitiva genera más tensión. Es un proyecto que no me gusta".

Una ley precisará los servicios considerados críticos

La reforma constitucional hace una descripción general de los servicios que van a ser considerados "críticos", pero después una ley será la que lo precise en detalle.

Por ello, en el periodo entre la promulgación de la reforma y la futura ley, será el Presidente de la República el que podrá definir, por decreto, cuáles son esos servicios de infraestructura crítica a resguardar.

Además, los establecimientos donde se rinda la Prueba de Selección Universitaria (PSU) o la prueba que la reemplace en el futuro no clasifican como infraestructura crítica porque, según el ministro de Defensa, Alberto Espina, no son un servicio de utilidad pública.