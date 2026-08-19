Analista: Reaparición de Boric activará disputa por la hegemonía y conducción progresistas

Tras mantener una acotada agenda y un relativo silencio durante varios meses, el expresidente Gabriel Boric reapareció en los últimos días con diversas intervenciones públicas, que algunos ya interpretan como la antesala de una segunda carrera hacia La Moneda.

En la víspera, el exmandatario aprovechó su participación en el lanzamiento del libro de Mario Marcel en Punta Arenas para manifestarse contra el "estado de sitio de 240 días" y la "limitación inédita de libertades" que propone el Gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad.

Ante la molestia que sus declaraciones causaron entre personeros de derecha, Boric reafirmó su postura este miércoles tras reunirse con Gael Yeomans, la timonel electa de su partido, el Frente Amplio.

"Como presidenta del FA tendrá muchos desafíos, en especial en este momento en que el actual Gobierno avanza con un agenda regresiva en lo económico -que profundizará la desigualdad- y autoritaria con su reforma constitucional, que implica un retroceso inédito en libertades para las personas desde la recuperación de la democracia", publicó en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la diputada Yeomans aseveró que el encuentro con el exgobernante se enfocó en el futuro del FA y de la izquierda: "Los desafíos que tenemos ponen por delante la necesidad de debatir, contribuir desde la propuesta al país", señaló.

"Agradezco la disposición que (Boric) ha mostrado, que esté abierto a pensar desde lo construido, disponible incluso a tener reflexiones y debates que puedan ser incómodos desde la izquierda, pero que aporten a un mejor porvenir", añadió la futura timonel.

Redefinir el liderazgo progresista

Eric Latorre, analista político de la Universidad Autónoma, destaca que la reaparición del exmandatario se da en un momento en que "la oposición no tiene una agenda clara ni liderazgos claramente definidos".

"Por consiguiente, (ante dicho vacío) el Presidente Boric encuentra un espacio donde empieza a redefinir un liderazgo".

Respecto a sus críticas a la polémica reforma de seguridad de Kast, el académico advierte que "esta posición del Presidente Boric es peligrosa para él desde el punto de vista de la opinión pública, porque (la gente) probablemente está muy a favor de este tipo de restricciones" a los derechos y beneficios sociales para los criminales.

A la vez, el hecho de que retome el protagonismo "sin duda va a remecer y reordenar las posiciones (en el progresismo), donde hay otros liderazgos que van a buscar disputar con el Presidente la hegemonía y la conducción del sector", estimó Latorre.

En la esfera presidencial, todo indica que un grupo no menor de frenteamplistas apuesta por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, para la elección de 2029, aunque se dice que bajo la dirección de Yeomans, tal definición deberá esperar a conocer las intenciones del propio Boric.

Por el momento, el expresidente continuará con actividades como líder de la centroizquierda: por ejemplo, entre mañana jueves y el domingo participará, en calidad de invitado especial, en la tercera versión del Congreso Panamericano, a realizarse en Uruguay.