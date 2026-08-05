Expresidente Boric alista nuevos viajes a Uruguay y Alemania

La Cámara de Diputadas y Diputados autorizó este miércoles al expresidente Gabriel Boric a realizar dos viajes al extranjero, específicamente a Uruguay y Alemania, para participar de dos eventos a fines de agosto.

En calidad de invitado especial, el exmandatario asistirá a la tercera versión del Congreso Panamericano, que se realizará en Montevideo entre el 20 y el 23 agosto, y reunirá a más de 100 representantes progresistas de 15 países del continente.

El comunicado del evento lo define como "un punto de encuentro para líderes y lideresas del progresismo del continente, en el que se abordarán desafíos hemisféricos como la integración regional, la crisis climática y el multilateralismo".

Parte de los objetivos de la cumbre consisten en "trazar un rumbo, diseñando estrategias para la cooperación basada en el diálogo, la diplomacia y la igualdad soberana", para así enfrentar "los desafíos comunes que afectan al hemisferio", agrega el escrito.

Casi una semana después de este evento, Boric se trasladará a Berlín para participar del conversatorio "¿Qué necesitamos saber para el futuro?" junto a la filósofa francesa Corine Pelluchon y Meredith Whittaker, presidenta de la Fundación Signal, cita que tendrá lugar el 30 de agosto, en el marco del aniversario 75 de la Berliner Festspiele.

El sitio web de la institución alemana explica el asunto a tratar en el foro de esta manera: "Cuando los términos familiares de un supuesto orden liberal gobernado colapsan, se hacen necesarias otras formas de conocimiento, de convivir juntos y de poder hablar de nuestro planeta. ¿Qué conocimiento necesitan las sociedades liberales para sobrevivir ante la emergencia climática y el poder desbordado de los algoritmos?".

En la oportunidad, los ponentes "plantearán teorías sobre formas de conocimiento y práctica para la supervivencia de sociedades abiertas en un nuevo mundo de desorden", agrega el resumen del conservatorio.